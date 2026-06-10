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Ακόμα λίγες ημέρες προθεσμία έχουν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να ολοκληρώσουν τον υποχρεωτικό καθαρισμό των ακινήτων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ειδική πλατφόρμα του κράτους.

Η διαδικασία καθαρισμού ξεκίνησε την 1η Απριλίου και εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Οι υπόχρεοι οφείλουν όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, αλλά και να δηλώσουν την ολοκλήρωση των εργασιών στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, μέσω της πλατφόρμας https://akatharista.apps.gov.gr.

Παράλληλα, η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:

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Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα.

Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους.

Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν επίσης να φροντίζουν για τη νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων.

Τα πρόστιμα

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρει σημαντικές κυρώσεις.

Ειδικότερα:

Πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

Πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κυρώσεις από τους Δήμους

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλει:

Πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Το συνολικό κόστος καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προχωρήσει στις σχετικές εργασίες με δικά του συνεργεία.

Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου και οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τόσο τον καθαρισμό όσο και τη δήλωση των εργασιών, προκειμένου να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και να συμβάλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών.