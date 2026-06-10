«Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει πτυχία, αλλά δεν έχει ούτε μια ημέρα εργασίας», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

Αιχμές για τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δημοσκοπήσεις άφησε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα δεν αντιπροσωπεύουν αυτά που η ίδια αισθάνεται όταν βγαίνει στον δρόμο.

Η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία μίλησε για την ακρίβεια, για το Μεταναστευτικό, την Εξωτερική Πολιτική κι αποκάλυψε τι θα ρωτούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημοσκοπήσεις

«Το δίλημμα είναι ή θα παραμείνω στο παλαιό που ξέρει πώς να κάνει τη μια διαπλοκή μετά την άλλη, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο ή θα επιλέξω την κάθαρση, μια διαφορετική χώρα με παρουσία κυρίως απλών ανθρώπων μη έμπειρων πολιτικών, μη πολιτικών που θα εργαστούν για το καλό της κοινωνίας», είπε για τις δημοσκοπήσεις και συνέχισε: «Για μένα οι δημοσκοπήσεις δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθω όταν βγαίνω στον κόσμο, αυτό που αφουγκράζομαι. Καμία σχέση. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος, πόσο αριθμό αντιπροσωπεύουν και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ένα μεγάλο ποσοστό αδιαφορεί πλήρως για την κοινωνική ζωή της χώρας, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην συμμετέχουν στο άκουσμα μιας δημοσκόπησης. Μας δείχνουν τι νιώθουν οι πολίτες; Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω».

«Ο Χατζηδάκης δεν έχει δουλέψει ούτε μία μέρα»

«Στη θέση των οικονομικών, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τα οικονομικά, έχει πτυχία, αλλά δεν έχει ούτε μια μέρα εργασίας. Λέω για τον κ. Χατζηδάκη», είπε για το ζήτημα της Οικονομίας και συνέχισε: «Μπήκαν σε αυτές τις καταστάσεις χωρίς να έχουν εμπειρία. Θέλουμε ένα υπουργείο Οικονομικών που να απαρτίζεται από οικονομολόγους».

«Θα ενθουσιαστεί ο κόσμος από το πρόγραμμά μας»

«Το πρώτο πράγμα είναι η βούληση να αλλάξεις κάποια πράγματα. Να θες να αλλάξεις τα πράγματα. Η πολιτική βούληση είναι προϋπόθεση γι’ αυτό. Αν επιλέξω τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα δώσω στους Φραπέδες και τα δώσω στον πρωτογενή τομέα, δεν είναι βούληση. Η αγορά διοικείται από καρτέλ. Δεν είναι θέμα στρατηγικής, δεν είναι θέμα ότι οι οικονομολόγοι τους δεν ξέρουν πού θα πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα. Είναι θέμα μίζας», είπε για το θέμα της ακρίβειας η Μαρία Καρυστιανού και συνέχισε:

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«Η ακρίβεια είναι πολυπαραγοντικό θέμα: είναι ο ΦΠΑ αν είναι δίκαιος, είναι οι μεσάζοντες, πώς δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ, αν υπάρχουν καρτέλ και φυσικά η μισθοδοσία. Δεν γίνεται το 2026 να υπάρχουν μισθοί 1.000 ευρώ. Δεν βγαίνει ο μήνας. Πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, αλλά δεν θα γίνει απλά μόνο του, πρέπει να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Πραγματική ανάπτυξη θα έχουμε όταν καταστάσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σταματήσουν και το χρήμα πάει εκεί που πρέπει. Το ένα θα φέρει το άλλο. Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα, υπάρχει ορθολογισμός και σωστή κατανομή του χρήματος, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αγάπη για την κοινωνία και τους πολίτες. Θα ενθουσιαστεί ο κόσμος από το πρόγραμμά μας και πόσο εύκολα υλοποιείται. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των εκλογών. Εκεί κοντά θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας|.

«Προστατεύουμε τα σύνορα, αλλά βοηθάμε και σε όσους είναι σε δύσκολη κατάσταση»

«Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα. Το ερώτημα Βορίδη φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό. Είναι υποχρέωσή μας. Δεν μπορούμε να λογιζόμαστε για σοβαρό κράτος αν ο καθένας μπαίνει στην επικράτεια όποτε θέλει. Εγώ που πήγα μετανάστρια και έφυγα για βιοποριστικούς λόγους στην Αγγλία πήγαινα με διαβατήριο. Όπου μετακινείσαι σε σοβαρή χώρα πρέπει να μετακινείσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Η διαφύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση, ενώ στο ίδιο επίπεδο είναι η υποχρέωση να βοηθήσεις κάποιον να ζεις όταν είσαι σε δύσκολη θέση», είπε για το Μεταναστευτικό και συνέχισε:

«Όχι, δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν γιατί είμαστε άνθρωποι. Η χώρα μας παραδοσιακά είναι πολύ προστατευτική. Να μπορώ να μεταφέρω τους ανθρώπους σε ένα κέντρο και να γίνει καταγραφή για να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άσυλο, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει απέλαση».

Εξωτερική πολιτική

«Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό, είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή. Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι πάντα μια γραμμή, ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει πρόσωπα ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.

Όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι, ακόμα και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει το 80% της δικής σου ατζέντας.

Τα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμά μας. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ν.μ. Μετά την 7ετια Μητσοτάκη έρχονται οι Τούρκοι και συζητάνε για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζήτησης, αλλά δεν ξέρω με τι ατζέντα πάει ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ερντογάν. Με τι ατζέντα πάει. Λέει ότι έχουν δικαίωμα οι Τούρκοι στο Αιγαίο επειδή έχουν μεγάλες παραλίες. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα είναι διπλωματική αποτυχία», είπε για την εξωτερική ρπολιτική.

«Εμείς καταστραφήκαμε και κάποιοι έγιναν πλουσιότεροι»

Στην υποθετική ερώτηση ενός ντιμπέιτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Μια είναι η ερώτηση: γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε και ρίξατε τη χώρα στα βράχια; ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυβερνούσαν μέχρι τα μνημόνια και μετά μπήκαμε σε αυτό και ήρθε το χάος. Για όλα αυτά φταίνε αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν άσχημα το συμφέρον της χώρας. Θα ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα, γιατί τόση ανευθυνότητα; Θα τους ρωτούσα πώς εμείς έχουμε καταστραφεί και αυτοί έχουν γίνει πλουσιότεροι; Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας; Ας μοιραστούν μαζί μας το μυστικό».