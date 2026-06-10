Η εταιρεία κλήθηκε να επανεξετάσει τα επίπεδα στελέχωσης, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ανεξαρτησία των μηχανισμών έγκρισης νέων προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε το προηγούμενο έτος αυστηρότερους περιορισμούς στις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής θυγατρικής της Revolut, απαιτώντας από την εταιρεία να αντιμετωπίσει αδυναμίες στις διαδικασίες έγκρισης νέων προϊόντων πριν προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, τα μέτρα στόχευαν στην ενίσχυση της εσωτερικής διακυβέρνησης και της εποπτείας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές αυξάνουν τον έλεγχο στις ταχέως αναπτυσσόμενες fintech εταιρείες.

Οι περιορισμοί αφορούσαν προσωρινά την κυκλοφορία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ενώ παράλληλα η Revolut υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε ανεξάρτητο έλεγχο των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και νομικής εποπτείας που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάθεση νέων υπηρεσιών. Εκτός Ευρώπης, οι παρεμβάσεις ήταν ακόμη πιο αυστηρές, καθώς περιόρισαν τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής μονάδας να προχωρά σε εξαγορές ή να αποκτά νέους πελάτες σε αγορές εκτός της ηπείρου.

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ΕΚΤ, η εταιρεία κλήθηκε να επανεξετάσει τα επίπεδα στελέχωσης, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ανεξαρτησία των μηχανισμών έγκρισης νέων προϊόντων.

Παράλληλα, ζητήθηκε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές εγκρίσεις θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες της εταιρείας, ενώ το διοικητικό συμβούλιο κλήθηκε να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο κάθε νέου προϊόντος στα κεφαλαιακά αποθέματα και τη ρευστότητα του ομίλου.

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Οι κινήσεις της ΕΚΤ θεωρούνται σημαντικό πλήγμα για τη στρατηγική ταχείας ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Revolut υπό την ηγεσία του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Νικ Στορόνσκι, ο οποίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων με περιορισμένη εσωτερική εποπτεία.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση που ασκούν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές στις μεγάλες fintech εταιρείες, καθώς διευρύνουν την παρουσία τους στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.