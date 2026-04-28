Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων της εφορίας σε ολόκληρη τη χώρα, με δεκάδες κατοικίες, αγροτεμάχια και επαγγελματικά ακίνητα να οδηγούνται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της λίστας πλειστηριασμών , η διαδικασία αφορά ένα ευρύ φάσμα ιδιοκτησιών, από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια έως μεγάλα οικόπεδα και κατοικίες υψηλής αξίας.

Στην κορυφή της λίστας ξεχωρίζει οικόπεδο με οικοδομή στα Χανιά, με τιμή πρώτης προσφοράς 744.000 ευρώ, αποτελώντας το ακριβότερο ακίνητο της καταγραφής. Ακολουθούν διαμερίσματα και κατοικίες σε ακριβές περιοχές της Αττικής, όπως διαμέρισμα στην Κηφισιά με τιμή 396.000 ευρώ, καθώς και αγρός στη Μύκονο επιφάνειας 4.400 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 370.000 ευρώ. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται διαμερίσματα και ιδιοκτησίες στην Αγία Παρασκευή και άλλες περιοχές της πρωτεύουσας, με τιμές που φτάνουν έως και 340.000 ευρώ.

Στη μεσαία κατηγορία τιμών εντάσσονται πλήθος κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Ενδεικτικά, διαμερίσματα στην Αττική κυμαίνονται από 126.000 έως 247.000 ευρώ, ενώ κατοικίες σε περιοχές όπως ο Ωρωπός και η Ερμιόνη εμφανίζονται με τιμές από 73.000 έως 140.000 ευρώ. Παράλληλα, καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι, όπως ακίνητο στο Γαλάτσι, ξεκινούν από 228.000 ευρώ, ενώ αγροτεμάχια με βιοτεχνικά κτίρια φτάνουν περίπου τις 220.000 ευρώ.

Χαμηλότερα στη λίστα εντοπίζονται ακίνητα με τιμές κάτω των 100.000 ευρώ, που αφορούν κυρίως μικρότερες κατοικίες ή ακίνητα στην περιφέρεια. Για παράδειγμα, διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται με τιμή μόλις 16.000 ευρώ, ενώ αγροτεμάχια στη Θεσσαλία διατίθενται από 7.000 έως 17.000 ευρώ. Κατοικίες και οικόπεδα σε επαρχιακές περιοχές, όπως στη Λάρισα ή την Καβάλα, προσφέρονται σε τιμές μεταξύ 57.000 και 97.000 ευρώ.

Τέλος, ακολουθούν μικροί αποθηκευτικοί χώροι και βοηθητικές ιδιοκτησίες, με τιμές που ξεκινούν από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ενώ αρκετές περιπτώσεις αποθηκών και θέσεων στάθμευσης διατίθενται από 2.000 ευρώ, αποτελώντας τις πιο οικονομικές επιλογές της λίστας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας , οι πρώτοι πλειστηριασμοί πραγματοποιούνται στις 29 Απριλίου 2026, όπου περιλαμβάνονται κυρίως διαμερίσματα, αποθήκες και οικόπεδα σε περιοχές όπως το Περιστέρι, η Πεύκη και η Ηγουμενίτσα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 20 Μαΐου 2026, ακολουθεί μεγάλος όγκος ακινήτων, μεταξύ των οποίων κατοικίες, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι σε Αττική, Κρήτη, Λάρισα και Πρέβεζα.

Η δραστηριότητα κορυφώνεται στις 27 Μαΐου 2026, με σειρά αγροτεμαχίων και ακινήτων στη Θεσσαλία να τίθενται σε πλειστηριασμό, ενώ στις 3 Ιουνίου 2026 συνεχίζεται η διαδικασία με σημαντικό αριθμό κατοικιών και διαμερισμάτων, κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στις 10 Ιουνίου 2026 προγραμματίζονται επιπλέον πλειστηριασμοί κατοικιών, ενώ στις 24 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνονται μικρότερα ακίνητα, όπως διαμερίσματα χαμηλής αξίας.

Στις αρχές Ιουλίου, και συγκεκριμένα στις 3 Ιουλίου 2026, καταγράφεται νέος κύκλος πλειστηριασμών με οριζόντιες ιδιοκτησίες και μικρότερα ακίνητα, κυρίως στην Αττική. Το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με χαρακτηριστική περίπτωση αγροτεμαχίου στη Μύκονο, το οποίο συγκαταλέγεται και στα υψηλής αξίας ακίνητα της λίστας.