Περισσότερα από 3,45 εκατομμύρια ακίνητα στην Ελλάδα, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 9% του συνόλου, παραμένουν καταγεγραμμένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», αποτυπώνοντας με τον πλέον σαφή τρόπο το βάθος των προβλημάτων που εξακολουθούν να συνοδεύουν το έργο του Κτηματολογίου. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 4.000 νομοθετήματα έχουν εκδοθεί διαχρονικά για τη ρύθμιση του θεσμού, ενώ το συνολικό κόστος του έργου – που ξεκίνησε θεσμικά το 1995 – προσεγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πορεία της κτηματογράφησης στη χώρα, η οποία καταγράφει ένα σύνθετο πλέγμα θεσμικών, διοικητικών και λειτουργικών αδυναμιών πίσω από τις πολυετείς καθυστερήσεις. Όπως υπογραμμίζεται, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την πρόοδο του έργου είναι «αντικειμενικά υπέρμετρα εκτεταμένο», ακόμη και για ένα τόσο σύνθετο εγχείρημα.

Η έκθεση αποδίδει τις καθυστερήσεις αφενός στις εγγενείς δυσκολίες ενός έργου που επιχειρεί την πλήρη χαρτογράφηση και επαλήθευση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε όλη τη χώρα και αφετέρου σε χρόνιες δυσλειτουργίες της διοίκησης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ελλιπής καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, η μη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, οι συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, οι καθυστερήσεις στη συλλογή δηλώσεων και η υποστελέχωση των υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο γεγονός ότι σε πολλές περιοχές η κτηματογράφηση περατώθηκε πριν ολοκληρωθεί η εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, πρακτική που – σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο – επιταχύνει μεν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί παρατεταμένη αβεβαιότητα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς χιλιάδων ακινήτων και αυξάνει την πίεση στο δικαστικό σύστημα.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός εκκρεμών εγγραπτέων πράξεων και αντιρρήσεων εξακολουθεί να επιβαρύνει αρκετά κτηματολογικά γραφεία, κυρίως λόγω υποστελέχωσης, αν και η έκθεση αναγνωρίζει πρόοδο στην ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση του νομικού ελέγχου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας και ενώ η κτηματογράφηση πλησιάζει πλέον προς την ολοκλήρωσή της, το έργο εξακολουθεί να φέρει τις συνέπειες δεκαετιών αποσπασματικού σχεδιασμού και θεσμικής πολυπλοκότητας, με ανοιχτά ακόμη κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων όσο και τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

