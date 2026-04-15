Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, καθώς η πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και του Μπρεντ αρχίζει να περνά σταδιακά στην αντλία, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται προσδοκίες για επιστροφή στα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη Τρίτη 14 Απριλίου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,053 ευρώ ανά λίτρο σε σύνολο 4.357 πρατηρίων, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτασε τα 2,263 ευρώ ανά λίτρο σε 2.769 πρατήρια. Το diesel κίνησης καταγράφηκε στα 2,039 ευρώ ανά λίτρο σε 4.738 πρατήρια, το υγραέριο κίνησης στα 1,363 ευρώ ανά λίτρο σε 1.103 πρατήρια και το diesel θέρμανσης κατ’ οίκον στα 1,813 ευρώ ανά λίτρο σε 1.283 πρατήρια.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, παρά τη μείωση των διεθνών τιμών, οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να αναμένουν επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα. Όπως εκτίμησε, η τιμή κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο φαίνεται ότι διαμορφώνεται ως η νέα κανονικότητα στην αγορά καυσίμων, με μικρές διακυμάνσεις πάνω ή κάτω από αυτό το όριο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από τα 100-104 δολάρια το βαρέλι στα περίπου 95 δολάρια για το μπρεντ και 91 δολάρια για το αργό, ωστόσο η μείωση αυτή δεν μεταφράζεται αναλογικά στην αντλία, καθώς το κόστος των διυλισμένων προϊόντων παραμένει υψηλό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποκλιμάκωση περνά στην αγορά με καθυστέρηση, καθώς απαιτούνται περίπου τέσσερις ημέρες για να αποτυπωθούν οι διεθνείς μεταβολές στα πρατήρια, ενώ στην περιφέρεια η προσαρμογή μπορεί να χρειαστεί έως και 15 ημέρες.

Σημείωσε επίσης ότι οι σημερινές τιμές κάτω από τα 2 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζονται και από την επιδότηση των 20 λεπτών που έχει δοθεί στα διυλιστήρια και ισχύει έως τον Μάιο, προειδοποιώντας ότι με την απόσυρσή της ενδέχεται να υπάρξει νέα ανοδική πίεση στις τιμές.

Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, η μοναδική ουσιαστική προϋπόθεση για σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές λιανικής παραμένει η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, οι οποίοι, όπως τόνισε, εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη.