Η τιμή του χρυσού διατηρήθηκε σταθερή την Τετάρτη, καθώς η πίεση από την ενίσχυση του δολαρίου και τις αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αντισταθμίστηκε από τις προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που μετρίασε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η τιμή spot του χρυσού παρέμεινε αμετάβλητη στα 4.480,29 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Μαρτίου. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου κατέγραψαν απώλειες 0,6%, διαμορφούμενα στα 4.482,80 δολάρια.

Ενδεχόμενη πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και πιθανή επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την αγορά, καθώς θα μειώνονταν οι πληθωριστικές πιέσεις και θα εξασθενούσε το δολάριο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να αυξήσει τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα λήξει «πολύ γρήγορα», καθώς και οι αναφορές του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενίσχυσαν το κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές.

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε περίπου 1% μετά τις εξελίξεις, αν και παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, διατηρώντας τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια ώρα, το δολάριο κινήθηκε κοντά σε υψηλό εξαμήνου, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους επενδυτές που κατέχουν άλλα νομίσματα. Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 12 μηνών, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για διατήρηση υψηλών επιτοκίων.

Οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του χρυσού, ο οποίος δεν προσφέρει απόδοση, περιορίζοντας έτσι την ελκυστικότητά του.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν πλέον ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους, μεταθέτοντας τις σχετικές προσδοκίες για το 2027. Παράλληλα, οι αγορές αποτιμούν αυξανόμενες πιθανότητες ακόμη και για νέα αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους, με το εργαλείο FedWatch της CME να δίνει πιθανότητα 40% για άνοδο τον Δεκέμβριο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed για τον Απρίλιο, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, αναλυτές της ANZ επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμοι στηρικτικοί παράγοντες για τον χρυσό, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και η διαφοροποίηση αποθεματικών από τις κεντρικές τράπεζες, παραμένουν ενεργοί.