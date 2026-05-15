Η Κίνα και οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση των κραδασμών από τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, συμβάλλοντας ώστε οι τιμές της ενέργειας να μην εκτοξευθούν ακόμη υψηλότερα, παρά το μπλόκο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια αγορά έχει χάσει περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τις εξαγωγές πετρελαίου του Περσικού Κόλπου, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης. Παρ’ όλα αυτά, το Brent κινήθηκε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που είχε καταγραφεί σε μικρότερες κρίσεις, όπως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Αναλυτές αποδίδουν αυτή τη συγκράτηση των τιμών κυρίως στις κινήσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι εξαγωγές πετρελαίου από παραγωγούς εκτός Μέσης Ανατολής, με αιχμή τις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την έναρξη της κρίσης με το Ιράν. Την ίδια στιγμή, η Κίνα περιόρισε τις εισαγωγές της κατά 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως — ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στη συνολική ημερήσια κατανάλωση της Ιαπωνίας.

Συνολικά, οι δύο αυτές κινήσεις κάλυψαν περίπου το 70% των απωλειών από τον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ινδία μείωσαν επίσης τις εισαγωγές τους κατά 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επαναλειτουργήσουν πλήρως, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πότε η εμπορική ναυσιπλοΐα θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η Κίνα αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει μια φυσική ενεργειακή συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.

Οι αναλυτές προειδοποιούν πάντως ότι η δυνατότητα διατήρησης αυτής της ισορροπίας δεν είναι απεριόριστη. Η Κίνα διαθέτει στρατηγικά αποθέματα περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων βαρελιών, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, γεγονός που της επιτρέπει να αντέξει για μήνες ακόμη. Αντίθετα, οι ΗΠΑ βασίζονται κυρίως στην αποδέσμευση αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών τους αποθεμάτων, και λιγότερο σε αύξηση της παραγωγής.

Στο τέλος του 2025, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα ανέρχονταν σε 413 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τον Μάρτιο η Ουάσιγκτον είχε ήδη εγκρίνει την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών για να περιορίσει τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης.

