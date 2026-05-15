Στην πρώτη διοργάνωση των GovTech4All Awards η πιλοτική εφαρμογή της ΑΑΔΕ τιμήθηκε με το αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Impact Award».

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέσπασε σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για την πρωτοβουλία της στον τομέα της καθολικής προσβασιμότητας στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η συνεργασία της δημόσιας διοίκησης με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Στην πρώτη διοργάνωση των GovTech4All Awards, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, η πιλοτική εφαρμογή της ΑΑΔΕ τιμήθηκε με το αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Impact Award». Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική επιλογή της Αρχής να επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις που διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει εκτός της ψηφιακής εποχής.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Evenly και παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που πέρασε με επιτυχία από το στάδιο του σχεδιασμού στην πρακτική εφαρμογή, δίνοντας απαντήσεις σε ουσιαστικές κοινωνικές προκλήσεις.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας για πολίτες που αντιμετωπίζουν εμπόδια επικοινωνίας, όπως κωφοί και βαρήκοοι, ηλικιωμένοι με προβλήματα ακοής, αλλά και νευροδιαφορετικά άτομα. Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας ενσωματώθηκαν στο myAADElive και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής καινοτομίας, όπως υποτιτλισμός σε πραγματικό χρόνο, πολυγλωσσική μετάφραση και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κατ’ απαίτηση.

Η αποτελεσματικότητα της λύσης αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της δίμηνης πιλοτικής εφαρμογής, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 128 κλήσεις με ποσοστό επιχειρησιακής επιτυχίας 87,93%, ενώ ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών έφτασε το 9,65 στα 10.

Το έργο φιλοξενείται ήδη στο Interoperable Europe Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως πρότυπο βιώσιμης και κλιμακούμενης λύσης για δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η ΑΑΔΕ, ως μια σύγχρονη φορολογική διοίκηση, επενδύει σε λύσεις που ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στις δημόσιες υπηρεσίες. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειάς μας να μετατρέψουμε την Αρχή σε έναν οργανισμό που υπηρετεί με συνέπεια κάθε πολίτη», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

