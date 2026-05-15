Βάσει νόμου η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παρέχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί, αλλά ο Τραμπ δεν θέλει κάποιον να λέει «ας ζητήσουμε ανεξαρτησία επειδή οι ΗΠΑ μας στηρίζουν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν να μην πιέσει για επίσημη ανεξαρτησία, μετά από τη Σύνοδο Κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν έδωσε καμία δέσμευση. «Δεν επιδιώκουμε πολέμους, και αν το κρατήσουμε αυτό ως έχει, νομίζω ότι η Κίνα θα είναι εντάξει με αυτό» δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Τραμπ. Πρόσθεσε όμως πως «Δεν θέλουμε κάποιον να λέει "ας ζητήσουμε ανεξαρτησία επειδή οι ΗΠΑ μας στηρίζουν».

Στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτός και ο Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν για την Ταϊβάν «με μεγάλη λεπτομέρεια» κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, απάντησε πως «θα πάρω μια απόφαση στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα».

Αυτό από μόνο του δίνει μία νίκη στην Κίνα. Ενώ ο Τραμπ θα μπορούσε φυσικά να αλλάξει άποψη σύντομα, και να δεσμευτεί σε μια συμφωνία όπλων, τα σχόλιά του ότι θα το σκεφτεί αφήνουν ένα άνοιγμα για τον Κινέζο ηγέτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τις γραμμές του Σι Τζινπίνγκ για το θέμα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Κινέζος ομόλογός του υποστήριξε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους ότι η Κίνα είχε την Ταϊβάν για χιλιάδες χρόνια και ότι «δεν θέλει να δει ένα κίνημα για ανεξαρτησία». Σύμφωνα με τη μακροχρόνια πολιτική «Μίας Κίνας», οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη θέση της Κίνας ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της, αλλά δεν έχουν αναγνωρίσει ποτέ επίσημα την αξίωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο αυτοδιοικούμενο νησί.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί ισχυρές ανεπίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν και έχει πουλήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε προηγμένα όπλα, με την έγκριση των δύο κομμάτων, αλλά παραμένει σκόπιμα ασαφής σχετικά με το αν θα επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τον δεκαετιών νόμο περί σχέσεων με την Ταϊβάν, η Ουάσινγκτον υποχρεούται επίσης από το νόμο να παρέχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ταϊβάν φοβούνται εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ μπορεί να τείνει να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως διαπραγματευτικό χαρτί με την Κίνα.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν ανέλαβε καμία δέσμευση» για την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι η Κίνα διεκδικεί την Ταίβάν ως μέρος της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει την κατάληψη με τη βία. Ωστόσο ο Τραμπ είπε ότι ο Σι Τζινπίνγκ ρώτησε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν και απάντησε: «Δεν μιλάω γι' αυτό».

Στα τέλη του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ένα πακέτο όπλων αξίας 11 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων εκτοξευτών πυραύλων και μιας ποικιλίας πυραύλων. Ωστόσο, την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «λάβει αποφάσεις» για την πώληση, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει πρώτα με τον πρόεδρο της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε.

Ο Σι Τζινπίνγκ «έχει πολύ έντονα συναισθήματα» για το νησί και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας», τόνισε ο Τραμπ. «Δεν ανέλαβα καμία δέσμευση σε καμία περίπτωση», επανέλαβε χωρίς να επεκταθεί. «Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», προειδοποίησε ο Σι Τζίνπίνγκ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, τα δύο έθνη θα μπορούσαν ακόμα και να έρθουν σε σύγκρουση», είπε. Ερωτηθείς αν προέβλεπε μια σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά. (Ο Σι Τζίνπινγκ) δεν θέλει πόλεμο. Δεν θέλει να δει μια μάχη για την ανεξαρτησία, επειδή αυτό θα ήταν μια πολύ έντονη αντιπαράθεση, και τον άκουσα. Δεν έκανα κάποιο σχόλιο. Τον άκουσα. Τον σέβομαι πολύ» είπε ο Τραμπ.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν επίσης τον Τραμπ αν οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονταν την Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης και αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως. «Δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν πρόκειται να το πω», είπε ο Τραμπ. «Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το γνωρίζει αυτό. Ξέρετε ποιος είναι; Εγώ. Αυτή η ερώτηση μου έγινε σήμερα από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ... Με ρώτησε αν θα τους υπερασπιστώ. Είπα, "Δεν μιλάω γι' αυτό".»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσία-λουνγκ, δήλωσε ότι η ομάδα του παρακολουθούσε τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας και διατηρεί καλή επικοινωνία με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες «για να διασφαλίσει τη σταθερή εμβάθυνση των σχέσεων Ταϊβάν - ΗΠΑ και να διαφυλάξει τα συμφέροντα της Ταϊβάν».

Πρόσθεσε ακόμα ότι η Ταϊβάν ήταν πάντα «φύλακας της ειρήνης και της σταθερότητας» στην περιοχή και κατηγόρησε την Κίνα ότι κλιμακώνει τον κίνδυνο με την «επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες και αυταρχική καταπίεση».

Με πληροφορίες του AFP/BBC/Reuters