«Μερικά δέντρα είναι πάνω από 400 ετών» - «Ζουν τόσο πολύ;».

Έπειτα από συνομιλίες για το εμπόριο, την Ταϊβάν και το Ιράν, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε στον αμερικανό φιλοξενούμενό του τα αιωνόβια δένδρα του περιτειχισμένου συγκροτήματος Ζονγκνανχάι στο Πεκίνο, όπου έκανε περίπατο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τις τελευταίες ώρες της συνόδου τους.

Πρώην αυτοκρατορικός κήπος στον οποίο στεγάζονται τώρα τα γραφεία του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του κρατικού συμβουλίου, του υπουργικού συμβουλίου της Κίνας, το περιτειχισμένο αυτό συγκρότημα βρίσκεται δίπλα στην Απαγορευμένη Πόλη, το περίφημο ορόσημο της κινεζικής πρωτεύουσας, και στην άκρη της πλατείας Τιενανμέν.

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» σχόλια των ηγετών, στα οποια ο Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι μερικά από τα δένδρα είναι 1.000 ετών.

«Πρέπει να σας πω ότι όλα τα δένδρα σ' αυτή την πλευρά είναι πάνω από 200 ως 300 ετών», είπε ο Σι μέσω διερμηνέα, δείχνοντας μερικούς επιβλητικούς κορμούς. «Εκεί μερικά είναι πάνω από 400 ετών».

Ο Τραμπ απάντησε, «Ζούν τόσο πολύ;».

Ο Σι πρόσθεσε, «Υπάρχουν και δένδρα 1.000 ετών σε άλλα μέρη».

Ο Τραμπ ρώτησε τον Σι αν έχει υποδεχθεί και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό.

«Πολύ σπάνια», απάντησε ο Σι. «Στην αρχή, συνήθως δεν κάναμε εδώ διπλωματικές εκδηλώσεις. Ακόμα κι αφού αρχίσαμε να κάνουμε μερικές, είναι κάτι που γίνεται εξαιρετικά σπανια. Για παράδειγμα, έχει έρθει εδώ ο Πούτιν».

Στη συνέχεια κάλεσε τον Τραμπ να αγγίξει ένα δένδρο 280 ετών.

«Ωραία. Μου αρέσει», απάντησε ο Τραμπ.

Η περίσταση προσέφερε μια σπάνια ματιά στις ανεπίσημες ανταλλαγές μεταξύ αρχηγών κρατών.

Το Σεπτέμβριο, ένα ανοιχτό μικρόφωνο είχε «πιάσει» τον Σι και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και για το ενδεχόμενο να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μέχρι την ηλικία των 150 ετών, καθώς περπατούσαν προς την πλατεία Τιενανμέν για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ