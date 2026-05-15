Ο ποδοσφαιριστής ανέμισε παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη στήριξή του προς τον ποδοσφαιρικό αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ανέμισε την παλαιστινιακή σημαία κατά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Ο Σάντσεθ έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι όσοι θεωρούν πως το να ανεμίζει κανείς «τη σημαία ενός κράτους» συνιστά υποκίνηση μίσους «είτε έχουν χάσει την κρίση τους είτε έχουν τυφλωθεί από τη δική τους ατιμία».

Το σχόλιό του ακολούθησε την κριτική που άσκησε στον Γιαμάλ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ο οποίος είπε ότι ο παίκτης επέλεξε να υποκινήσει το μίσος εναντίον του Ισραήλ «ενώ οι στρατιώτες μας πολεμούν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς» και εξέφρασε την ελπίδα η Μπαρτσελόνα να πάρει αποστάσεις και «να καταστήσει κατηγορηματικά σαφές ότι δεν υπάρχει χώρος για υποκίνηση ή υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Ο Σάντσεθ απάντησε λέγοντας ότι ο 18χρονος ποδοσφαιριστής «απλώς εξέφρασε την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, την οποία νιώθουν εκατομμύρια Ισπανοί. Άλλος ένας λόγος για να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν».

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται μετά την προσπάθεια της Ισπανίας και τριών ακόμη κρατών-μελών της ΕΕ τον προηγούμενο μήνα να τερματίσουν τη συμφωνία Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, κάτι που απέρριψαν άλλοι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών.

Ο Σάντσεθ είναι ο πιο έντονος επικριτής του Ισραήλ εντός της ΕΕ, δηλώνοντας σε πολιτική συγκέντρωση τον Απρίλιο ότι «μια κυβέρνηση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή τις αρχές της ΕΕ δεν μπορεί να είναι εταίρος της».

Με πληροφορίες από Politico