Έχει χάσει πάνω από το ένα τέταρτο της εκλογικής της δύναμης -Με το μάτι στην επόμενη μέρα.

Σε τίποτε δεν μοιάζει με την κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία του 2023 το κυβερνών κόμμα με το Συνέδριο που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή.

1. ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Η απουσία του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά από το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δείχνει το βαρύ ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό της. Δεν είναι μόνο η ισχυρή παρουσία κομμάτων στα δεξιά της, με αυτό του Κυριάκου Βελόπουλου να δείχνει αξιοπρόσεχτη αντοχή, είναι και ότι δημιουργούνται φυγόκεντρες δυνάμεις εκ νέου στο εσωτερικό της. Το 41% των εκλογών του 2023 δεν υπάρχει πλέον στην ατζέντα, το 28,31% των ευρωεκλογών είναι αυτή τη στιγμή το όριο που το κυβερνών κόμμα επιδιώκει να πετύχει στις κάλπες, ενώ η αυτοδυναμία δεν υπάρχει καν στο τραπέζι.

2. ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΑΜΑΡΑ: Η ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με την παρασκηνιακή στήριξη του Κώστα Καραμανλή, απειλεί τη ΝΔ όχι μόνο εκλογικά αλλά και με κατακερματισμό. Ακόμα και τρεις μονάδες μόνο να έπαιρνε από τη ΝΔ το κόμμα αυτό μπορούσε να της στερήσει αν ήταν πρώτο κόμμα το 25%, όριο που αποτελεί προϋπόθεση για το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος. Ταυτόχρονα θα αποτελέσει μια διέξοδο για όσα στελέχη της ΝΔ δεν θα θέλουν να παραμείνουν σε αυτή ή θα θελήσουν να εκβιάσουν κάθε φορά την ηγεσία της. Το νέο κόμμα θα αποτελεί επίσης ένα μέγεθος που θα παίξει ρόλο στη μάχη της διαδοχής της Νέας Δημοκρατίας, όποτε και αν αυτή γίνει και με όποιους όρους και αν αυτή διεξαχθεί. Όπως θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς εφόσον η ΝΔ αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες μετά τις κάλπες.

3. ΥΠΑΡΞΗ «ΔΕΛΦΙΝΩΝ»: Για πρώτη φορά επίσης υπάρχουν στη ΝΔ. Και μάλιστα «δελφίνοι» που περνούν αργά αλλά σταθερά από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Στο Συνέδριο όλοι θα παρατηρήσουν πέραν των παρεμβάσεων του πρωθυπουργού την ομιλία πρωτίστως του Νίκου Δένδια, αλλά και των Κυριάκου Πιερρακάκη, Άδωνι Γεωργιάδη, Κωστή Χατζηδάκη και Βασίλη Κικίλια.

4. ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αποτελεί ένα νέο παράγοντα στη Νέα Δημοκρατία του 2026. Το ένα τρίτο των νυν βουλευτών δεν θα επανεκλεγεί στις επόμενες εκλογές, γεγονός που λειτουργεί αποσταθεροποιητικά στη σημερινή Νέα Δημοκρατία.

5. Η ΝΔ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ «ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟ» ΚΟΜΜΑ: Η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον ένα «Μητσοτακικό» κόμμα. Η φράση του Αχιλλέα Καραμανλή πως «η ΝΔ όποιον και να έχει αρχηγό θα είναι ένα καραμνικό κομμα» δεν ισχύει πλέον. Η «δυναστεία Μητσοτάκη» κυριάρχησε της «οικογένειας» του ιδρυτή της. Αν η ρήξη είναι οριστική θα φανεί από τον επόμενο αρχηγό του κόμματος...