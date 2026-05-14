Ο Αλέξης Τσίπρας με επιστολή του είχε αιτιολογήσει τους λόγους που δεν ήθελε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

Δεν έχει προκύψει ανταλλαγή Μακεδονικού με μη περικοπή συντάξεων από πλευράς Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο της Βικτώριας Δνεδρινού και της Ελένη Βαρβιτσιώτη, «Η Τελευταία Μπλόφα» στο οποίο βασίζεται το ντοκιμαντέρ tου ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό».

Αυτό παραδεχθήκαν οι δύο δημοσιογράφοι στο podcast των Δημήτρη Κανελλόπουλου και Τάσου Παππά. Στο ερώτημα μάλιστα περί ανταλλαγής, οι δημοσιογράφοι απαντούν: «Δεν το γράφουμε πουθενά (στο βιβλίο), όχι δεν προκύπτει ανταλλαγή. Δεν μας προκύπτει από πουθενά» επιμένουν.

Επιπλέον, στο podcast απάντησαν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν ήταν δουλειά τους να διορθώσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επικαλείτο προπαγανδιστικά το βιβλίο τους για να πείσει ότι ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξε τη Συμφωνία των Πρεσπών με τις μη περικοπές των συντάξεων.

«Όταν ο Μητσοτάκης το χρέωνε στο βιβλίο μας δεν οφείλαμε να απαντήσουμε, δεν είναι δουλειά μας» είπε η Ελένη Βαρβιτσιώτη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον Τάσο Παππά.

Παρόλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας χρεώθηκε μία ανταλλαγή εθνικής συμφωνίας με οικονομικά αντίμετρα, που έγινε προεκλογικό και μετεκλογικό αφήγημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

«Εντούτοις θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα ανταποκριθώ στο αίτημά σας. Κι αυτό γιατί δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας. Στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας «αντάλλαξα» σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων.

»Και δεν σας κρύβω την πεποίθησή μου ότι προβήκατε σε αυτή τη πρωτοφανή διαστρέβλωση, τόσο εσείς όσο και η κυρία Δενδρινού, με πλήρη συνείδηση. Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας», ανέφερε στην απάντηση του, ο κ.Τσίπρας.

Τα περί «ανταλλαγής» είχε διαψεύσει και η Άνγκελα Μέρκελ, το 2019. «Μπορείτε μάλλον να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στις δραστηριότητες σε σχέση με τη συμφωνία για το ζήτημα του ονόματος της «Μακεδονίας» και από την άλλη πλευρά το ζήτημα αν θα υπάρξουν κάποιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν επιτρέπεται και απορώ για το ότι θα πρέπει να μιλήσει κανείς για αυτό», είχε δηλώσει η τότε Καγκελάριος της Γερμανίας.