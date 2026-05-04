Ο λόγος της άρνησης του, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρεί ότι στο βιβλίο υπονοείται ότι «αντάλλαξε τη Μακεδονία με τις συντάξεις». Η δήθεν ανταλλαγή χρησιμοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αντιπολιτευτική ρητορική της εποχής. Ακόμα και μέσα στη Βουλή, το είχα ισχυριστεί.

Αποφασισμένος να απαντάει σε οτιδήποτε σχετίζεται με την περίοδο 2015-2019 και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Μετά την αποκάλυψη των πρακτικών του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, ακολούθησε η έκδοση της «Ιθάκης» και τώρα, η σκληρή απάντηση μέσω της οποίας δημοσιοποίησε τους λόγους που αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με θέμα τα γεγονότα του 2015, που βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού.

Απάντηση σε όλα

Επί δέκα ολόκληρα χρόνια, τα γεγονότα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσαν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και χρησιμοποιήθηκαν από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας για να χτυπηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Είτε μιλάμε για πραγματικά γεγονότα και την αντικειμενική πραγματικότητα, είτε για δημιουργήματα της φαντασίας διαφόρων μηχανισμών.

Όπως και να έχει, επί δέκα χρόνια κυριάρχησε ο «μύθος» της «καταστροφής της χώρας» από το λεγόμενο «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπο», ενώ παρά τους «μύθους» που επιχείρησαν διάφοροι κύκλοι να στήσουν, δεν υπάρχει ούτε παιδί που να μη γνωρίζει ότι από κοινού, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έχουν την απόλυτη ευθύνη για την ελληνική χρεοκοπία - ψηφίζοντας και μετά δύο χέρια το τρίτο μνημόνιο.

Το πρώτο ψέμα που κατέρρευσε με κρότο, ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε «κωλοτούμπα» μετά το δημοψήφισμα. Πέρσι, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από εκείνη τη στιγμή, διέρρευσαν τα πρακτικά από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεί έγινε ξεκάθαρο ότι ο τότε πρωθυπουργός, κατέστησε σαφές ότι θα αναζητήσει συμφωνία με τους δανειστές έχοντας τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων, πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Έτσι κι αλλιώς, αυτό έλεγε επιζητούσε από την αρχή. Οι μόνοι που έκαναν πως δεν καταλάβαιναν το τι ήθελε τότε ο κ.Τσίπρας, ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Γιάνης Βαρουφάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όσων αφορά τη σύσκεψη, αποδείχθηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ήταν ο μοναδικός αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης που όσα είπε μέσα στη συνάντηση, τα είπε και στη συνέχεια, δημόσια.

Στη συνέχεια ακολούθησε η «Ιθάκη». Στο βιβλίο του, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση για όλα: ολοκληρωμένα και με τα στοιχεία που θεωρούσε ότι είχε στη διάθεση του. Αν πείστηκαν οι αναγνώστες, είναι δικό τους θέμα. Πάντως, στην ουσία της «Ιθάκης», οι αντίπαλοι του -και κυρίως η Νέα Δημοκρατία- δεν έδωσαν καθαρές απαντήσεις, αρκούμενοι στα σχόλια για τα εσωκομματικά «κουτσομπολιά».

«Όχι» στον Σκάι

Πλέον, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει σε ό,τι αφορά την περίοδο της διακυβέρνησης του. Και γι αυτό αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί από τον Σκάι και βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού.

Μάλιστα, επέλεξε να δώσει στη δημοσιότητα τη σκληρή απάντηση στην πρόσκληση που δέχθηκε. Ο λόγος της άρνησης του, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρεί ότι στο βιβλίο υπονοείται ότι «αντάλλαξε τη Μακεδονία με τις συντάξεις». Η δήθεν ανταλλαγή χρησιμοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αντιπολιτευτική ρητορική της εποχής. Ακόμα και μέσα στη Βουλή, το είχα ισχυριστεί.

«Εντούτοις θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα ανταποκριθώ στο αίτημά σας. Κι αυτό γιατί δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας. Στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας «αντάλλαξα» σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων.

Και δεν σας κρύβω την πεποίθησή μου ότι προβήκατε σε αυτή τη πρωτοφανή διαστρέβλωση, τόσο εσείς όσο και η κυρία Δενδρινού, με πλήρη συνείδηση. Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας», ανέφερε στην απάντηση του, ο κ.Τσίπρας.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι με γνώση της ιστορίας, το βιβλίο έχει ρητή αναφορά σε υποτιθέμενη συνδιαλλαγή με Γιούνκερ. Σελίδα 126. Ο Γιούγκερ, υποτίθεται να απευθύνεται στον Αλ.Τσίπρα και να του ζητάει να δείξει και αυτός την αλληλεγγύη του προς την Ευρώπη. «Τόσα κάναμε εμείς για σένα. Κάνε κι εσύ κάπου για εμάς».

Και μάλιστα μέσα σε εισαγωγικά. Στο βιβλίο, οι συγγραφείς του, επικαλούνται έναν ανώνυμο ευρωπαίο αξιωματούχο που τα άκουσε.

Τα περί «ανταλλαγής» είχε διαψεύσει και η Άνγκελα Μέρκελ, το 2019. «Μπορείτε μάλλον να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στις δραστηριότητες σε σχέση με τη συμφωνία για το ζήτημα του ονόματος της «Μακεδονίας» και από την άλλη πλευρά το ζήτημα αν θα υπάρξουν κάποιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν επιτρέπεται και απορώ για το ότι θα πρέπει να μιλήσει κανείς για αυτό», είχε δηλώσει η τότε Καγκελάριος της Γερμανίας.