Το βιβλίο της Ελ. Βαρβιτσιώτη και της Β. Δενδρινού, «Η τελευταία μπλόφα», είχε μετατραπεί στην προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ το 2019 ως το βασικό όπλο της προπαγάνδας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ήταν η αφετηρία για το χυδαίο πολιτικό κατασκεύασμα Μητσοτάκη ότι ο Τσίπρας πούλησε το Μακεδονικό για τις συντάξεις.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα ήταν η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Κ. Μητσοτάκης στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.

Στην παρατήρηση του Κ. Παπαδάκη ότι ήταν βαρύ αυτό που είχε πει ότι «ο κ. Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη Συμφωνία των Πρεσπών», ο Κ. Μητσοτάκης απαντούσε:

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο… «Η τελευταία μπλόφα», όπου αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν διαψεύστηκε από κανέναν… Ότι ο κ. Γιούνκερ, τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, του ’15, είπε στον κ. Τσίπρα: «Θα σε βοηθήσουμε τώρα, αλλά θα μας βοηθήσεις και εσύ όταν έρθει η ώρα να λύσεις το Σκοπιανό». Λοιπόν, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία είπε ο κ. Γιούνκερ και καταγράφεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό βιβλίο από δύο εξαιρετικά σοβαρές δημοσιογράφους. Δεν διαψεύστηκε από κανέναν και είναι η καλύτερη απόδειξη αυτού που λέω ότι το Σκοπιανό δεν λύθηκε μόνο επειδή ο κ. Τσίπρας είχε κάποια πρεμούρα να το λύσει, αλλά μπήκε στο πλαίσιο μιας γενικότερης συμφωνίας που έκανε με τους εταίρους μας.

Η προπαγάνδα είχε στηθεί και το σύστημα της ΝΔ δεν επέτρεψε ποτέ και σε κανέναν να χαλάσει το μεγαλύτερο fake news που είχαν κατασκευάσει. Και έτσι πορεύτηκαν και τα επόμενα χρόνια. Με σημαία το βιβλίο της Ελ. Βαρβιτσιώτη.

Σήμερα, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, οι δύο συγγραφείς βγήκαν και έγραψαν ότι εμείς ουδέποτε γράψαμε για τις συντάξεις, διαψεύδοντας τον Κ. Μητσοτάκη. Το θέμα είναι, γιατί με τόση καθυστέρηση; Οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ήταν off the record. Δημόσιες ήταν.

Άρα, λογικά να αναμένουμε στο ντοκιμαντέρ που έχουν ετοιμάσει και θα κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ να τοποθετείται το θέμα στις σωστές βάσεις και όχι όπως προπαγανδιστικά είχε στηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ε.Σ.