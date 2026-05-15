Χωρίς αιτήσεις για πιστώνεται το Market Pass στους δικαιούχους σύμφωνα με τις τελευταία πληροφορίες.

Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ η πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους τοποθετείται χρονικά στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Στους βασικούς δικαιούχους του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε σε συνεχή είτε σε διακοπτόμενη βάση. Παράλληλα, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία, καθώς και πολίτες με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα που καλύπτουν τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία θα αντλούνται από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων κοινωνικών παροχών.

Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακών vouchers, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για αγορές βασικών ειδών διατροφής και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση τους για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια.

Κάθε voucher θα διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε ψηφιακή είτε σε εκτυπωμένη μορφή και θα αφορά αποκλειστικά την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών, χωρίς δυνατότητα εξαργύρωσης σε μετρητά.

Το ύψος της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα ξεκινά από 40 ευρώ μηνιαίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών και των προστατευόμενων παιδιών. Η πρώτη καταβολή, που αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου, πιθανότατα θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, ενώ στη συνέχεια οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα.

Το τελικό ποσό που θα λαμβάνει κάθε δικαιούχος θα εξαρτάται από παράγοντες όπως:

τα εισοδηματικά κριτήρια,

ο αριθμός των μελών της οικογένειας,

η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι τελικοί όροι, τα εισοδηματικά όρια και τα ακριβή ποσά της ενίσχυσης, ενώ οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.