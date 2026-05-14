Ο Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομόλογός του τού είπε κατά τη συνάντησή τους πως δεν θα παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν.

Μετά τις συνομιλίες των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια.

Ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου, προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας και πετρελαίου και ότι ο Κινέζος πρόεδρος αντιτάχθηκε στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε τυχόν διόδια για τη χρήση του.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι το Πεκίνο συζήτησε με τις ΗΠΑ την αγορά περισσότερης ενέργειας και ότι η παραγωγή από την Αλάσκα θα ήταν «φυσική» κίνηση για την Κίνα. Ωστόσο, από κινεζικής πλευράς δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αγορές ενέργειας σε καμία από τις περιλήψεις της συνάντησης που δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά ΜΜΕ. Ανάλογη σιωπή και από το κινεζικό ΥΠΕΞ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News ο Τραμπ είπε ότι ο Κινέζος πρόεδρος θέλει να δει μία συμφωνία με το Ιράν, προσφέρθηκε να βοηθήσει για τα Στενά του Ορμούζ. «Μου είπε, θα ήθελα να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θα ήθελα να το κάνω. Θέλει να δει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ» είπεο Τραμπ.

Σε ερώτηση για τη στήριξη της Κίνας στο Ιράν ο Τραμπ απάντησε πως «Το συζητήσαμε. Εννοώ, όταν λες υποστήριξη, δεν πολεμούν μαζί μας ή κάτι τέτοιο. Είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση. Το είπε σήμερα. Είναι μια μεγάλη δήλωση. Το είπε κατηγορηματικά!. Αλλά την ίδια στιγμή, είπε, ξέρεις, αγοράζουν πολύ από το πετρέλαιό τους εκεί και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν» τόνισε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε επίσης ότι και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. «Η κινεζική πλευρά δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ της στρατιωτικοποίησης του Στενού του Ορμούζ και δεν είναι υπέρ ενός συστήματος διοδίων και αυτή είναι η θέση μας», δήλωσε ο Ρούμπιο στο NBC News μετά τις συνομιλίες των Τραμπ και Σι με τις αντιπροσωπείες τους στο Πεκίνο, οι οποίες διήρκεσαν περισσότερες από δύο ώρες.

Η Πέμπτη ήταν η πρώτη ημέρα μιας διήμερης συνόδου κορυφής, η οποία, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ, θα χαράξει μια νέα πορεία για τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η αγορά από πλευράς Κίνας αμερικανικών ενεργειακών και γεωργικών προϊόντων αναφέρθηκε ως πιθανό μέρος μιας συμφωνίας, αν και δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Η Κίνα, από τον Μάιο του 2025, δεν έχει εισάγει αμερικανικό πετρέλαιο λόγω των δασμών 20% που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου. Πλέον, η άρση αυτών των δασμών πιθανότατα θα ήταν προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας επανέναρξη των αγορών. Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, οι ΗΠΑ δεν υπήρξαν ποτέ σημαντική πηγή αργού πετρελαίου για τον μεγαλύτερο εισαγωγέα του κόσμου.

Οι εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου κορυφώθηκαν σε περίπου 395.000 βαρέλια ημερησίως το 2020, αντιπροσωπεύοντας λίγο λιγότερο από το 4% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας. Τέσσερα χρόνια, αργότερα, το 2024 και πριν ο Τραμπ επιστρέψει στην ηγεσία του Λευκού Οίκου, αυτό είχε μειωθεί στα 193.000 βαρέλια την ημέρα αξίας 6 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Reuters οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να κινηθούν προς έναν μηχανισμό εμπορίου για μη ευαίσθητα αγαθά αυτή την εβδομάδα, με κάθε πλευρά να εντοπίζει πιθανώς αγαθά αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων στα οποία θα μπορούσε να μειώσει τους δασμούς.

Με πληροφορίες του Reuters