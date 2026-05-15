Νέα επεισόδια στο «Έχω Παιδιά» τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου στις 20:50.

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου στις 20:50 με νέα επεισόδια που μας θυμίζουν πως η οικογενειακή ζωή έχει πάντα τις πιο όμορφες και αστείες ιστορίες να διηγηθεί.

Αυτή την εβδομάδα, η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να γίνουν οι πιο «cool» γονείς για χάρη του Τάσου, ενώ ο Σταύρος και η γιαγιά Αντιγόνη ετοιμάζονται για μια ιστορική δικαστική μάχη. Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα οργανώνει το πιο λαμπερό πάρτι γενεθλίων για τον Μαξιμιλιανό και ο Μιχάλης ψάχνει μια δημιουργική ιδέα για τη νέα γεύση της Chenua.

Ποτέ άλλοτε η καθημερινότητα μιας οικογένειας δεν έφερνε τόσα σπαρταριστά ευτράπελα στη μικρή οθόνη, όσο κάθε νέο επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά».

«Έχω Παιδιά» - Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 30 – «Συμβουλές» (Δευτέρα 18 Μαΐου στις 20:50)

Ο Τάσος μεγάλωσε και ετοιμάζεται για το πρώτο του φλερτ! Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να είναι οι cool γονείς που δίνουν τις τέλειες ερωτικές συμβουλές, χωρίς όμως να γίνονται παρεμβατικοί. Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα και ο Έκτορας νιώθουν ότι τους απομονώνει ο κύκλος τους, ενώ ο Σταύρος αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον μιας εταιρείας και επιστρατεύει την Αντιγόνη για να κερδίσει τη δικαστική μάχη.

Επεισόδιο 31 – «Ενοχές» (Τρίτη 19 Μαΐου στις 20:50)

Η Σάρα έρχεται αντιμέτωπη με την πιο κλασική γονεϊκή ενοχή: νιώθει πως δεν περνάει όσο ποιοτικό χρόνο θα ήθελε με τη Χαρά. Την ίδια ώρα στην Chenua, ο Στεφ και η Σόφη αναθέτουν στον Μιχάλη να γράψει ένα ελκυστικό άρθρο για τη νέα τους γεύση.

Παράλληλα, τα γενέθλια του Μαξιμιλιανού πλησιάζουν και η Ιωάννα θέλει να διοργανώσει το καλύτερο πάρτι που έγινε ποτέ για τον γιο της.