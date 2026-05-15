Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια.

Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης ανακαλύπτει μία από τις πιο γοητευτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης τη Βουδαπέστη, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 20:00 στον Alpha. Με την αριστοκρατική της αύρα, τα επιβλητικά μνημεία και τις αυθεντικές γεύσεις της, η Βουδαπέστη υποδέχεται τον Άκη σε ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, αρώματα και δυνατές εμπειρίες.

Για να γνωρίσει από κοντά την καρδιά της πόλης, ο Άκης ξεκινά από την Πλατεία Ηρώων και το εντυπωσιακό πάρκο που φιλοξενεί τα περίφημα Λουτρά Σέτσενι. Στη συνέχεια συναντά τον Αλέξανδρο, έναν Έλληνα γιατρό που ζει και δραστηριοποιείται στη Βουδαπέστη, και μαζί ανακαλύπτουν την Κεντρική Αγορά της πόλης.

Ανάμεσα σε πάγκους γεμάτους τοπικά προϊόντα, μαθαίνει τις γαστρονομικές συνήθειες των Ούγγρων και δοκιμάζει παραδοσιακά λουκάνικα και λαχταριστό λάνγκος.

Στον πιο κεντρικό και ζωντανό δρόμο της πόλης, ο Άκης κάνει μια στάση για να δοκιμάσει το πιο χαρακτηριστικό γλυκό της Ουγγαρίας, το περίφημο «γλυκό καμινάδα». Ζεστό, αφράτο και καραμελωμένο εξωτερικά, ψήνεται μπροστά του πάνω σε περιστρεφόμενη σούβλα και γεμίζει τον δρόμο με αρώματα κανέλας και ζάχαρης. Μια απλή αλλά απόλυτα αυθεντική street food εμπειρία που αποτυπώνει την πιο γλυκιά πλευρά της Βουδαπέστης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πιο ζωντανή και πολυσύχναστη γειτονιά της πόλης, την Εβραϊκή συνοικία, επισκέπτεται ένα αυθεντικό ουγγρικό εστιατόριο και δοκιμάζει τοπικές σπεσιαλιτέ παρέα με τους ανθρώπους του μαγαζιού. Εκεί τον περιμένουν απρόσμενες γεύσεις, όπως αμελέτητα και λοφίο κόκορα, που δοκιμάζει για πρώτη φορά.

Η βόλτα συνεχίζεται με φόντο τη μαγευτική Γέφυρα των Αλυσίδων, οδηγώντας τον στη Βούδα. Από τον Προμαχώνα των Ψαράδων μέχρι το Κάστρο της Βούδας, ο Άκης απολαμβάνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της πόλης, πριν κλείσει τη μέρα του σε ένα ξεχωριστό farm-to-table εστιατόριο. Εκεί, μαζί με την ιδιοκτήτρια Barbara, γνωρίζει μία φιλοσοφία που βασίζεται σε αγνά υλικά από μικρούς παραγωγούς και από τη δική της φάρμα.

Η επόμενη μέρα ξεκινά με μία διαφορετική αγορά, μακριά από τουριστικά μονοπάτια. Μαζί με τη food writer Σοφία, ο Άκης δοκιμάζει αυθεντικά ουγγρικά προϊόντα: τουρσιά, λίπος χήνας, παραδοσιακά λάνγκος και γλυκές δημιουργίες με παπαρουνόσπορο, ενώ γνωρίζει την καθημερινότητα των ντόπιων μέσα από τη γαστρονομία τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZGFbmICUark}

Η ελληνική παρουσία στην πόλη δεν θα μπορούσε να λείπει. Σε ένα ελληνικό εστιατόριο, ο Άκης συναντά τον Ζήση, έναν Έλληνα της Ουγγαρίας με ιδιαίτερη διαδρομή και μαζί μιλούν για την κοινότητα, τις γεύσεις και τους δεσμούς των δύο χωρών.

Το γλυκό κομμάτι του ταξιδιού τον οδηγεί σε ένα ιστορικό ζαχαροπλαστείο πέντε γενεών, όπου γνωρίζει τα πιο χαρακτηριστικά ουγγρικά γλυκά και την ιστορία τους.

Η περιήγηση συνεχίζεται στους δρόμους της πόλης, μέχρι να φτάσει στην πιο ζωντανή πλευρά της νυχτερινής ζωής, εκεί όπου τα περίφημα ruin bars και τα street food spots δίνουν τον ρυθμό.

Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική όταν ο Άκης δοκιμάζει κάτι εντελώς διαφορετικό: indoor skydiving, νιώθοντας την αδρεναλίνη της ελεύθερης πτώσης.

Θα επισκεφθεί ένα ιδιαίτερο εστιατόριο που μετατρέπει γνωστές ιστορίες βιβλίων σε ολοκληρωμένα μενού, ζώντας μια μοναδική, θεματική γαστρονομική εμπειρία.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να φύγει χωρίς να δοκιμάσει το πιο εμβληματικό πιάτο της χώρας: το γκούλας. Σε ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά εστιατόρια, γεύεται την αυθεντική εκδοχή του και γνωρίζει από κοντά την ουγγρική κουζίνα και φιλοξενία.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται με μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Δούναβη, όπου ο Άκης αναπολεί τις στιγμές που έζησε: τους ανθρώπους που γνώρισε, τις γεύσεις που δοκίμασε και τις εικόνες που θα του μείνουν αξέχαστες.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του «Akis’ Food Tour», ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες, γαστρονομικές ανακαλύψεις και μοναδικές στιγμές!

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία!

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.