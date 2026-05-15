Ο αρχηγός της αστυνομίας Βελιγραδίου φέρεται ως ύποπτος για μη αναφοράς ποινικού αδικήματος και υποβοήθηση του δράστη της ανθρωποκτονίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αποκάλυψη των συνθηκών εξαφάνισης του A.N. στις 12 Μαΐου 2026, με εντολή της Ανώτερης Εισαγγελίας Βελιγραδίου συνελήφθη ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου, Βέσελιν Μίλιτς.

Διατάχθηκε η 48ωρη κράτησή του λόγω ύπαρξης υποψιών ότι διέπραξε τα ποινικά αδικήματα της μη αναφοράς ποινικού αδικήματος και της υποβοήθησης του δράστη μετά την τέλεση ποινικού αδικήματος, και αναμένεται να οδηγηθεί για ανάκριση ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο Αλεξάνταρ Νέσοβιτς, γνωστός και ως Baja, ο οποίος συνδεόταν με την εγκληματική ομάδα του Dejan Stojanović Keka από το Νέο Βελιγράδι, εξαφανίστηκε πριν από τρεις νύχτες, αφού, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, πήγε να συναντήσει έναν γνωστό του. Στο εστιατόριο όπου φέρεται να συναντήθηκαν, η αστυνομία βρήκε δύο κάλυκες και ίχνη αίματος, τα οποία εικάζεται ότι ανήκουν στον Νέσοβιτς, και ένα τηλέφωνο σε κοντινό κάδο απορριμμάτων. Σε εκτεταμένη επιχείρηση χθες, οκτώ άτομα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας, όλοι ύποπτοι ότι συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «στις 13 Μαΐου 2026, τις βραδινές ώρες, η Εισαγγελία ενημερώθηκε ότι η J. M. είχε αναφέρει την εξαφάνιση του συζύγου της, A. N., που είναι νόμιμος σύντροφός της. Σύμφωνα με την ίδια, την τελευταία φορά που μίλησαν στις 12 Μαΐου 2026, γύρω στις 11 μ.μ., ο A. N. βρισκόταν σε ένα εστιατόριο στο Σέντζακ, όπου συναντήθηκε με φίλους. Μετά από αυτό, μετά τις 11 μ.μ., ο A. N. σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις της και το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο», αναφέρει η ανακοίνωση της Ανώτερης Εισαγγελίας.

Επιπλέον, η δήλωση της εισαγγελίας προσθέτει ότι ένα τηλέφωνο άγνωστου ιδιοκτήτη βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

«Μετά την αναφορά της εξαφάνισης, στις 9:30 μ.μ., ο εισαγγελέας ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας στην καθορισμένη τοποθεσία, παρουσία αστυνομικών και εγκληματολόγων. Βρέθηκαν δύο κάλυκες HP 9 mm, καθώς και πολλαπλά ίχνη αίματος στο κατάστημα, τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι ανήκουν στο θύμα, το οποίο εξαφανίστηκε. Η έρευνα συνεχίστηκε την Πέμπτη, όταν ένα κινητό τηλέφωνο «iPhone» αγνώστου ιδιοκτήτη βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από το κατάστημα», δήλωσε η Εισαγγελία.

Λόγω υποψιών ότι συνδέονται με αυτήν την υπόθεση με κάποιο τρόπο, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία, έχουν συλληφθεί συνολικά οκτώ άτομα.

«Οι S. V. και M. S. συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της απόπειρας ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, της παράνομης οπλοκατοχής και της πρόκλησης γενικού κινδύνου. Επίσης, ο N.L. (50), ιδιοκτήτης του καταστήματος στο Senjak όπου εθεάθη τελευταία φορά ο A.N., συνελήφθη ως ύποπτος για διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της παροχής βοήθειας σε δράστη μετά την τέλεση ποινικού αδικήματος και της μη αναφοράς ποινικού αδικήματος και δράστη. Επιπλέον, συνελήφθη και ένας σερβιτόρος στο ίδιο εστιατόριο», δήλωσε η Εισαγγελία.

«Τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της παροχής βοήθειας σε δράστη μετά την τέλεση ποινικού αδικήματος και της μη αναφοράς ποινικού αδικήματος και δράστη, και πρόκειται για τους B.M. (41), S.S. (33) και P.P. (47)», αναφέρει η Εισαγγελία.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, συλλέγονται στοιχεία, υπάρχει υποψία ότι ο αγνοούμενος σκοτώθηκε, αλλά η σορός του δεν έχει βρεθεί», δήλωσε μια πηγή από την έρευνα, αποκαλύπτοντας ότι οι εγκληματολόγοι και ο εισαγγελέας προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ίχνη στο εστιατόριο που κάποιος προσπάθησε να καταστρέψει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Baja έγινε στόχος πληρωμένων δολοφόνων πριν από περίπου τέσσερις μήνες. Εκείνη την εποχή, η αστυνομία στο Senjak συνέλαβε έναν Σουηδό πολίτη και τη συνεργό του από τη Νότια Αφρική, οι οποίοι είναι ύποπτοι ότι προσλήφθηκαν από μέλη της οργάνωσης Vračar.

Με εντολή της Εισαγγελίας οι αρχές συνέλαβαν επίσης την D.V., σύζυγο του υπόπτου S.V. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η D.V. έφερε ένα πιστόλι από μια «αποθήκη» με το οποίο ο S.V. διέπραξε το ποινικό αδίκημα εις βάρος του A.N.

Με πληροφορίες του Serbian Times