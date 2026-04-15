Τα βίντεο «καίνε» τους τρεις κατηγορούμενους που προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους αφήνοντας ουσιαστικά αβοήθητη την άτυχη 19χρονη που τελικά πέθανε.

Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη βρίσκονται πλέον οι τρεις νεαροί ηλικίας 22, 23 και 26 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛΑΣ για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης από την Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Οι κατηγορούμενοι υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή στο Δικαστικό Μέγαρο, ενώ η ποινική δίωξη σε βάρος τους μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και ψηφιακά δεδομένα που εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

Οι τρεις νεαροί, ηλικίας 22 έως 26 ετών, φέρονται να έφτασαν αυτοβούλως στην Αστυνομική Υπηρεσία, όπου και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι ισχυρισμοί τους, καθώς και οι εξηγήσεις που θα δώσουν ενώπιον των δικαστικών αρχών, αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σημείο για την πορεία της υπόθεσης.

Καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης είναι η μετατροπή της κατηγορίας από «έκθεση σε κίνδυνο» σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της υπόθεσης σε κακουργηματικό επίπεδο, με πολύ σοβαρότερες νομικές συνέπειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρεται να καθάρισαν τον χώρο όπου βρισκόταν η 19χρονη πριν την κατάρρευσή της, ενώ γίνεται λόγος και για απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να δείχνουν προσπάθεια συγκάλυψης.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι σε αυτή τη φάση απαιτείται προσεκτική διάκριση μεταξύ επιβεβαιωμένων στοιχείων και πληροφοριών που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παρά ταύτα, είναι σαφές ότι η υπόθεση έχει ήδη αλλάξει επίπεδο, τόσο ως προς τη σοβαρότητα όσο και ως προς τη νομική της αντιμετώπιση τονίζει και το kefaloniapress.gr. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, όταν οι κατηγορούμενοι θα δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι απολογίες τους αναμένεται να ρίξουν φως σε βασικά ερωτήματα και να καθορίσουν την περαιτέρω εξέλιξη μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Οι κινήσεις των τριών κατηγορουμένων που οδήγησαν στον θάνατο την 19χρονη

Λεπτομέρειες για τη σύλληψη των τριών ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης κοπέλας στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, έδωσε με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ. Στην ανακοίνωση περιγράφεται τι ακριβώς συνέβη και για τι κατηγορούνται οι συλληφθέντες.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων. Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου. Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα. Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Τα SMS που «έκαψαν» την παρέα των τριών ανδρών

Οι συλληφθέντες ισχυρίζονται πως η 19χρονη είχε κλείσει δωμάτιο σε κοντινό ξενοδοχείο και πως πήγαν όλοι μαζί εκεί για να κάνουν χρήση ουσιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έρευνα και στα σπίτια των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί εάν έκαναν χρήση κοκαΐνης.

Δύο μηνύματα ήταν αυτά που «έκαψαν»τους εμπλεκόμενους, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, αφού εγκατέλειψαν την κοπέλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, έστειλαν sms στη φίλη της. Το ένα γράφει: «Την έχουμε αφήσει την…» Και το δεύτερο: «Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της». Η φίλη της 19χρονης όταν έλαβε τα μηνύματα ενημέρωσε τους ανθρώπους της κοπέλας, όπως και την αστυνομία. Κι έτσι ήταν θέμα χρόνου να εντοπισθούν και οι τρεις.

Επίσης από το κλειστό κύκλωμα καμερών του ξενοδοχείου έχουν καταγραφεί οι κινήσεις τους και η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 23χρονου, ο ίδιος και η 19χρονη έκαναν χρήση κοκαΐνης και, κατά αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ, η νεαρή φέρεται να ζήτησε κι άλλη ποσότητα. Μετά από λίγη ώρα η δόση έφτασε στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο βρέθηκε αργότερα και ο 26χρονος αθλητής άρσης βαρών, αλλά και ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να μην έκανε χρήση ναρκωτικών. Όταν η 19χρονη λιποθύμησε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας από τους τρεις τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ. Η κλήση απαντήθηκε στην Πάτρα και, λίγο αργότερα, διασώστες έφτασαν στην πλατεία, όπου βρήκαν τη νεαρή σε λιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς του 23χρονου, που συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, η 19χρονη είχε μεταβεί μαζί του στο ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά τα προμηθεύθηκαν από τον 26χρονο ο οποίος μετέβη τουλάχιστον δυο φορές στο δωμάτιο για αυτόν τον σκοπό.Όταν η κοπέλα λιποθύμησε μέσα στο ξενοδοχείο προσπάθησαν να την συνεφέρουν χωρίς να τα καταφέρουν. Τότε ο 26χρονος την πήρε στα χέρια και την μετέφερε σε κοντινή απόσταση κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου όπου την εγκατέλειψε μαζί με τον 22χρονο φίλο του που είχε καλέσει για βοήθεια. Στη συνέχεια περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα κάλεσαν το ΕΚΑΒ παριστάνοντας ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα, ότι ήταν περαστικοί από το σημείο και την είδαν λιπόθυμη.

Ο 26χρονος που συνελήφθη, στο παρελθόν είχε διακριθεί ως αθλητής της Άρσης Βαρών και πρόκειται για ένα πολύ γνωστό άτομο στο νησί, ο οποίος είχε απασχολήσει τις τοπικές αστυνομικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών πριν από μερικούς μήνες αλλά και για απειλές και επιθέσεις.

Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 19χρονης ενώ αναμένεται η η ανάλυση των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, κάμερα ασφαλείας στο σημείο, έχει καταγράψει έναν από τους νεαρούς να μεταφέρει τη 19χρονη, με τους άλλους δύο εμπλεκόμενους στην υπόθεση να ακολουθούν. Όπως έγινε γνωστό σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος της 19χρονης προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, μετά από πνευμονικό οίδημα.

«Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εντόπισαν την Μυρτώ ξαπλωμένη σε ύπτια θέση, πάνω σε τοιχίο στο πεζοδρόμιο. Ήταν κανονικά ντυμένη και δεν φαινόταν τραυματισμένη. Ανέπνεε αργά και με δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Στο σημείο μαζί της βρισκόντουσαν δύο άτομα που δεν την γνώριζαν, την είχαν εντοπίσει τυχαία», αναφέρει στην έρευνά της η αστυνομία. «Μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατος της», προσθέτει η αστυνομία. Οι στενοί συγγενείς, οι φίλοι και οι γνωστοί της 19χρονης περιμένουν να δουν τους υπεύθυνους της τραγωδίας να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Συγκλονίζει ο σύντροφός της - «Την άφησα να βγει για ποτό»

Εξετάζοντας βίντεο ντοκουμέντα και λαμβάνοντας καταθέσεις, οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να δώσουν απάντηση στο πώς «κατέληξε» η νεαρή. Περιγράφοντας τη συνάντησή του με την 19χρονη την ίδια ημέρα πριν αυτή βρεθεί νεκρή, ο σύντροφός της αναφέρει: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι σαν την κοπέλα, εδώ πέρα που ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα ρίξουν φως στον θάνατο της 19χρονης

Καθοριστικό ρόλο στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης θανάτου της 19χρονης αναμένεται να παίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν σαφείς απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών ουσιών πριν την κατάρρευση της 19χρονης, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να θεωρούνται το βασικό στοιχείο που θα επιβεβαιώσει ή θα αποκλείσει αυτό το σενάριο.

Παράλληλα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα συνδυαστούν με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να προκύψει μια πλήρης εικόνα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να αποτελέσουν το «κλειδί» για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς από τα αποτελέσματά τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η περαιτέρω ποινική αξιολόγηση των εμπλεκομένων. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα και την οικογένεια της 19χρονης να αναμένει απαντήσεις για τον άδικο χαμό της.

