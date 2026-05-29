Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει το μικρό ελάφι.

Πυροσβέστης στην Ιντιάνα βούτηξε σε ορμητικά νερά για να σώσει μικρό ελάφι που είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Madison Township ανταποκρίθηκε σε κλήση για εγκλωβισμένο οδηγό σε πλημμυρισμένο δρόμο. Ωστόσο, όταν πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, το άτομο που είχε καλέσει σε βοήθεια είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνος του. Τότε οι διασώστες είδαν ένα μικρό τρομαγμένο ελάφι να παλεύει μέσα στο νερό.

Ο πυροσβέστης Τζο Σίνκλερ έσπευσε να το σώσει, με τους συναδέλφους του να τον τραβούν μαζί με το ελαφάκι έξω από τα νερά.

Το ελαφάκι μεταφέρθηκε σε τοπικό κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων.

Δείτε το βίντεο:

