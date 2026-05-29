Σε σύντομη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Blue Origin ανέφερε ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

Ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγη αργά το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια στατικής δοκιμής πυροδότησης στον σταθμό Space Force του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ.

Συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώνει την στιγμή που ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin εκρήγνυται σε ένα τεράστιο πύρινο σύννεφο στο Συγκρότημα Εκτοξεύσεων 36.

«Στεκόμουν έξω, ο νυχτερινός ουρανός φωτίστηκε ολόκληρος και όλοι ακούσαμε τον γδούπο», έγραψε στο Facebook ο δήμαρχος του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, Γουές Μόρισον.

Ο Διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε ότι η υπηρεσία είναι ενήμερη για το περιστατικό, ενώ επιβεβαίωσε πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Τζεφ Μπέζος ψάχνει την αιτία της «ανωμαλίας»

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την πρωταρχική αιτία, αλλά εργαζόμαστε ήδη για να την εντοπίσουμε», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Blue Origin. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «ανωμαλία» και δήλωσαν ότι η Blue Origin «θα ξαναχτίσει ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψει στις πτήσεις».

Η διοίκηση Space Launch Delta 45, η οποία επιβλέπει το Ανατολικό Πεδίο Δοκιμών στον σταθμό Space Force του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ και στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δοκιμής θερμής πυροδότησης (hot-fire test) του πυραύλου New Glenn.

Ανέφερε επίσης ότι το Ανατολικό Πεδίο παραμένει πλήρως επιχειρησιακό για τις Εκτοξεύσεις Εθνικής Ασφάλειας στο Διάστημα και συνεχίζει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες σε όλα τα υπόλοιπα συγκροτήματα εκτοξεύσεων.

«Το Ανατολικό Πεδίο λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών και εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολέμου, υποστηρίζοντας κρίσιμες δραστηριότητες ανάπτυξης, δοκιμών, αξιολόγησης και εκτόξευσης που προάγουν την εθνική ασφάλεια και τις διαστημικές ικανότητες. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά περιλαμβάνουν συστήματα υπό ανάπτυξη και αναδυόμενες τεχνολογίες, και η φύση τέτοιων δοκιμών ενέχει εγγενή κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εμφάνισης ανωμαλιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Space Launch Delta 45.