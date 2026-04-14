Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στη σύλληψη ενός 23χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της 19χρονης τα ξημερώματα. Ο νεαρός προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, όπου και συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 23χρονος φέρεται να συνόδευσε τους άλλους δύο εμπλεκόμενους στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Νωρίτερα σήμερα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση. Πρόκειται για δυο άνδρες 26 και 22 ετών που ήταν μαζί της πριν τον θάνατο της. Τα δυο άτομα, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμημα και αφού κατέθεσαν, συνελήφθησαν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο.

Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Πρωταθλητής άρσης βαρών στους νέους ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Πώς συνέβη η τραγωδία με την 19χρονη νεκρή

Η 19χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στο Αργοστόλι, σε σημείο πλησίον της κεντρικής πλατείας της πόλης Η άτυχη κοπέλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει κακώσεις, ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει «φως» στα αίτια του θανάτου της. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η 19χρονη φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τους συλληφθέντες σε δωμάτιο ξενοδοχείου που είχε νοικιάσει στο νησί, όταν έχασε τις αισθήσεις της. Τότε ο 26χρονος αρσιβαρίστας φέρεται να τη μετέφερε στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου και εντοπίστηκε νεκρή.

«Με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο ‘μάρμαρο’ το παιδί μου»: Συγκλονίζει ο μπαμπάς της 19χρονης

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια του πατέρα της 19χρονης στο MEGA. Περιγράφει με δραματικό τόνο τα όσα έζησε από την ώρα που εντόπισε την κόρη του νεκρή. «Δεν ξέρω τι έγινε. ‘Έφυγε’ ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο ‘μάρμαρο’ στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο ‘μάρμαρο’». «Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα».

Ο πατέρας της 19χρονης ειδοποιήθηκε όταν η κόρη του είχε ήδη ξεψυχήσει. «Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο ‘μάρμαρο’ το παιδί μου». «Της λέω ‘πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο’».

«Μου παράτησαν το παιδί μου νεκρό»: Ξεσπά η μητέρα

Από την πλευρά της, η μητέρα της αναφέρει «Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω ‘Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’. ‘Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’, μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι ‘την έχουμε αφήσει’, λέει, ‘την έχουμε παρατήσει’. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα ‘έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της’. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει ‘τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω’. Τον ξέρω και της είχα πει ‘μωρέ παιδάκι μου’, της λέω, ‘δεν μου αρέσει αυτός’. ‘Αμάν μωρέ μαμά’, μου λέει ‘ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;’. Της λέω ‘παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι’. Μου λέει ‘άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις’».

