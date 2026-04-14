Οι δύο Έλληνες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και κρατούνται σε τουρκικές φυλακές.

Στη σύλληψη δύο Ελλήνων τουριστών προχώρησαν οι Αρχές στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία την Μ.Πέμπτη, 09/04.

Πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα με διαβατήρια Ελλάδας και Αυστραλίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία στο πλαίσιο οργανωμένης εκδρομής. Κάμερα ασφαλείας του ναού εντόπισε το ζευγάρι να ξετυλίγει τη σημαία και στη συνέχεια να ποζάρει με αυτή, βγάζοντας φωτογραφίες. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η σημαία είχε το σύμβολο του βυζαντινού αετού, ενώ αναγραφόταν και η φράση «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Σύμφωνα με το NTV, το ζευγάρι αφού πέρασε τον απαιτούμενο έλεγχο ασφαλείας μετακινήθηκε στο άνω τμήμα της γκαλερί, το οποίο είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες. Σε εκείνο το σημείο, ένας από τους τουρίστες έβγαλε την σημαία που είχε κρύψει μέσα στο σακάκι του και την ξεδίπλωσε. Αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο επίσης πόζαρε για μία γρήγορη λήψη.

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε την κατάσταση και έκανε παρατήρηση στους τουρίστες. Ολόκληρη η σκηνή καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του ναού. Μάλιστα, μετά από έρευνα της τουρκικής αστυνομίας, οι δύο τουρίστες εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στη συνοικία Φατίχ και συνελήφθησαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και στις 11 Απριλίου οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της «πρόκλησης μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβρισης». Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται από τις τουρκικές Αρχές.

