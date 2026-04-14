Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή όπου μαθητές και καθηγητές τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Δεκαοχτώ άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίσθηκαν από πυρά σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στο εαυτό του και είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι.

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.

Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhss286555ch?integrationId=eexbs17lxeknn2p}