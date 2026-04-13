Πυρά κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, για τη «συνεργασία» τους με το Ισραήλ, εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο Anadolu.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τα «περιφερειακά σχήματα συνεργασίας» που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την «ελληνοκυπριακή διοίκηση» και το Ισραήλ, υποστήριξε ότι αυτά «αυξάνουν τις εντάσεις αντί να τις μειώνουν».

«Η συνεργασία τους δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο», είπε.

Σχολίασε περαιτέρω τη στάση του Ισραήλ στην περιοχή, λέγοντας: «Βλέπουμε ότι το Ισραήλ μπορεί να επιχειρήσει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως τον νέο αντίπαλο, μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».

Ο Φιντάν κάλεσε για ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ασφάλειας που να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Στενά του Ορμούζ

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων οδών θα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκες και κάλεσε σε διπλωματία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Φιντάν τόνισε τη σημασία του να παραμείνουν ανοιχτές οι διεθνείς ναυτιλιακές διαδρομές εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο. «Αυτό που θέλει όλος ο κόσμος είναι οι διεθνείς μεταφορές να παραμείνουν ελεύθερες και να μην παρεμποδίζονται», είπε.

Προειδοποίησε ότι η σταθερότητα στη θαλάσσια αυτή οδό δεν μπορεί να επιτευχθεί με μέσα βίας. «Η θέση μας είναι να το ξανανοίξουμε μέσω της ειρήνης. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες να γίνει παρέμβαση μέσω μιας διεθνούς ένοπλης ειρηνευτικής δύναμης», ανέφερε.

Ο Φιντάν ανέφερε επίσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να συμφωνούν στην ανάγκη μείωσης των εντάσεων.

«Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις», απαντά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

«Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη. Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Με πληροφορίες από Anadolu