Ένας νέος φόρος της ΕΕ για τα online τυχερά παιχνίδια θα μπορούσε να φέρει 13,3 δισ. ευρώ σε νέα έσοδα για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επικαλείται το Politico.

Οι πιθανοί φόροι σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων και αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google και η Amazon εκτιμάται ότι θα αποφέρουν περίπου 20 δισ. ευρώ και 35 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, καθ' όλη τη διάρκεια του επταετούς κύκλου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το έγγραφο που κοινοποίησε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ στις κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις εκτιμήσεις εσόδων που θα μπορούσαν να αυξηθούν από πιθανούς νέους φόρους σε ολόκληρη την ΕΕ για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων και τις ψηφιακές εταιρείες, την ώρα που αγωνίζεται να καταλήξει σε συμφωνία για τον τρόπο χρηματοδότησης του κοινού ταμείου της από το 2028 έως το 2034.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τους φόρους στους κολοσσούς των τυχερών παιχνιδιών, των κρυπτονομισμάτων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε μια προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο μηνών σχετικά με το αρχικό πακέτο φόρων της ΕΕ της Επιτροπής. Ωστόσο, το σχέδιο είναι πιθανό να βρεθεί απέναντι από αντιδράσεις, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει την υλοποίησή του.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ένας πιθανός φόρος στις μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, με συντελεστή 3% σε ορισμένες ροές εσόδων, θα απέφερε 5 δισ. ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο φόρος, ο οποίος θα επηρέαζε κυρίως τις αμερικανικές εταιρείες, είναι πιθανό να βρει αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις της ΕΕ που φοβούνται αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τους υπάρχοντες ψηφιακούς φόρους στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία για να παράγει την εκτίμηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Παράλληλα, ένας φόρος της τάξης του 3% επί του καθαρού κύκλου εργασιών στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Αλλά αυτό θα ήταν δύσκολο για τη Μάλτα, καθώς ο τομέας των στοιχημάτων αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.

Τέλος, η Επιτροπή εκτιμά ότι ένας φορολογικός συντελεστής 0,1% επί της αξίας των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων θα απέφερε μεταξύ 3 και 4 δισ.ευρώ ετησίως, περίπου, για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παράλληλα, ένας φόρος κεφαλαιακών κερδών κρυπτονομισμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα μεταξύ 1 και 2,4 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Επιτροπή, ωστόσο, δήλωσε ότι το δυναμικό εσόδων των φόρων κρυπτονομισμάτων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της έλλειψης δεδομένων.

Η δύσκολη εξίσωση προϋπολογισμού

Η νέα ανάλυση της Επιτροπής προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ. Η Κύπρος, η οποία κατέχει την εξαμηνιαία εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου, πρόκειται να παρουσιάσει μια νέα ανάλυση του προϋπολογισμού με αναθεωρημένα στοιχεία και κατανομές δαπανών γύρω στις 10 Ιουνίου.

Οι φόροι της ΕΕ, γνωστοί ως «ίδιοι πόροι», απαιτούν ομόφωνη έγκριση μεταξύ των 27 κυβερνήσεων της Ένωσης. Τα πρόσθετα έσοδα έχουν σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση του κοινού ταμείου της ΕΕ από το 2028 έως το 2034, το οποίο ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών του κοινού προγράμματος χρέους της ΕΕ μετά την πανδημία.

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής από τον Ιούλιο περιελάμβανε έναν φόρο στις εισαγωγές άνθρακα στην ΕΕ, γνωστό ως CBAM, καθώς και φόρους μεταξύ άλλων στις εκπομπές άνθρακα, τα έσοδα από τον καπνό, τα εταιρικά κέρδη.

Η Γαλλία, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα συμφωνήσει για έναν προϋπολογισμό που δεν περιλαμβάνει σημαντικούς νέους ίδιους πόρους. Για να σπάσει το αδιέξοδο, αρκετοί ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από την Επιτροπή να διερευνήσει τις επιλογές του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνόδου κορυφής στην Κύπρο τον Απρίλιο.

Με πληροφορίες του Politico