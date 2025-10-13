Η κεφαλαιοποίηση της νέας εταιρείας αναμένεται να ξεπεράσει τα 16 δισ. ευρώ, με EBITDA 1,9 δισ. και καθαρά κέρδη 950 εκατ. ευρώ.

Η Optima Bank, σε νέα ανάλυσή της, εστιάζει στη στρατηγική και χρηματοοικονομική σημασία της συμφωνίας συγχώνευσης μεταξύ Allwyn International και ΟΠΑΠ, η οποία δημιουργεί έναν παγκόσμιο κολοσσό στα τυχερά παιχνίδια και την ψυχαγωγία. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί υπό το brand Allwyn και θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες αγορές.

Η συγχωνευμένη οντότητα θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με προοπτική δευτερογενούς εισαγωγής σε διεθνές χρηματιστήριο. Η Allwyn θα λάβει 437,7 εκατ. κοινές μετοχές της νέας εταιρείας, αποτιμημένες στα 20,12 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8,81 δισ. ευρώ, καθώς και 161 εκατ. προνομιούχες μετοχές με κουπόνι περίπου 5%. Μετά τη συναλλαγή, θα κατέχει περίπου το 85% του νέου ομίλου, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5%.

Η Allwyn αποτιμήθηκε με premium 30–40% έναντι του ΟΠΑΠ, αντικατοπτρίζοντας τη διεθνή δυναμική της. Η Optima σημειώνει ότι το free float του ΟΠΑΠ θα μειωθεί περίπου κατά 55%, ενώ τα βραχυπρόθεσμα μερίσματα πιθανόν να περιοριστούν στα 1 με 1,30 ευρώ ανά μετοχή λόγω κόστους συγχώνευσης και νέων εκδόσεων.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι μέτοχοι θα επωφεληθούν μακροπρόθεσμα από την αυξημένη κερδοφορία, τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την ισχυρή διεθνή παρουσία. Η νέα Allwyn καθίσταται λιγότερο εξαρτημένη από την ελληνική αγορά, αποκτώντας προφίλ ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η πιθανή διπλή εισαγωγή, ειδικά στις ΗΠΑ, θεωρείται καταλύτης για πρόσθετη αξία και νέα ανοδική πορεία για τη μετοχή του πρώην ΟΠΑΠ.