Κέρδη από διεθνή έκθεση και προοπτική ανάπτυξης, αλλά απώλεια μέρους της σταθερότητας και της υψηλής μερισματικής απόδοσης που χαρακτήριζε τη μετοχή.

Η συγχώνευσης Allwyn–ΟΠΑΠ θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, με τη νέα εταιρεία να έχει αποτίμηση 16 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πίσω από τους ε αριθμούς, οι αναλυτές εστιάζουν στο τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τους Έλληνες μετόχους του ΟΠΑΠ — και το συμπέρασμα είναι σύνθετο: κέρδη από διεθνή έκθεση και προοπτική ανάπτυξης, αλλά απώλεια μέρους της σταθερότητας και της υψηλής μερισματικής απόδοσης που χαρακτήριζε τη μετοχή.

Η Eurobank Equities, στην πρώτη της ανάλυση, υπογραμμίζει ότι η συμφωνία «δεν προσφέρει premium» στους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ. Η Allwyn, που ήδη κατέχει το 51,8% του οργανισμού, θα ελέγχει μετά τη συγχώνευση το 78,5% της νέας εταιρείας, αφήνοντας στους Έλληνες μετόχους ποσοστό 21,5%. Η νέα οντότητα θα φέρει την επωνυμία Allwyn, θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, με έδρα την Ελβετία.

Η ανάλυση της Eurobank Equities τονίζει ότι για τους Έλληνες επενδυτές η συμφωνία μετασχηματίζει πλήρως το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Ο ΟΠΑΠ, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αμυντική μετοχή με σταθερές και υψηλές αποδόσεις, μετατρέπεται σε συμμετοχή σε έναν παγκόσμιο όμιλο με πιο αναπτυξιακό, αλλά και πιο ριψοκίνδυνο προφίλ. Η μετάβαση αυτή σημαίνει ότι η μετοχή θα παύσει να λειτουργεί ως «πυλώνας εισοδήματος» για χαρτοφυλάκια που επιζητούσαν σταθερές αποδόσεις μέσω μερισμάτων και θα αρχίσει να αντανακλά τις διακυμάνσεις και τους κινδύνους μιας διεθνώς διαφοροποιημένης, τεχνολογικά ενισχυμένης επιχείρησης.

Παράλληλα, η συμφωνία διασφαλίζει στους Έλληνες μετόχους σημαντικές βραχυπρόθεσμες απολαβές: πέρα από το ήδη ανακοινωθέν ενδιάμεσο μέρισμα των 0,50 ευρώ τον Νοέμβριο, προβλέπεται πρόσθετη διανομή 0,80 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ως υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2025. Επιπλέον, η νέα διοίκηση δεσμεύεται να διατηρήσει ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026 και μετά.

Όπως όμως σημειώνουν οι αναλυτές, η μερισματική απόδοση που συνεπάγεται το ποσό αυτό θα είναι «αισθητά χαμηλότερη» από τη σημερινή, καθώς το νέο σχήμα θα έχει υψηλότερες επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες.

Από άποψη αποτίμησης, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η νέα Allwyn αποτιμάται περίπου 13 φορές EV/EBITDA, επίπεδο που θεωρείται δίκαιο, χωρίς να δημιουργεί υπεραξία για τους μετόχους της ΟΠΑΠ. Η συναλλαγή, κατά τους αναλυτές, δεν «ξεκλειδώνει» άμεσο κέρδος για τους Έλληνες επενδυτές, αλλά προσφέρει μακροπρόθεσμη συμμετοχή σε έναν διεθνή όμιλο με ευρύτερη έκθεση και ανάπτυξη.