Ο οδικός χάρτης για το σχήμα που θα προκύψει από τη συνένωση του ΟΠΑΠ και της Allwyn.

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ εισέρχονται σε μια καθοριστική φάση, καθώς το νέο guidance που ανακοίνωσε η διοίκηση των δύο ομίλων χαράσσει καθαρό οδικό χάρτη για το σχήμα που θα προκύψει από τη συνένωσή τους. Με σαφείς δηλώσεις από τον ιδρυτή της Allwyn Karel Komarek και τον CEO του ΟΠΑΠ Jan Karas, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν εκ νέου σήμερα τη στρατηγική τους στόχευση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο των λοταριών και των παιγνίων, επενδύοντας στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη διεθνή επέκταση. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι οι όροι της συμφωνίας παραμένουν αμετάβλητοι, ενώ έδωσαν αναλυτική εικόνα για τα οικονομικά μεγέθη, τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και το καθεστώς των προνομιούχων μετοχών.

Ειδικότερα, η επίσημη ενημέρωση του ομίλου για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το νέο εταιρικό σχήμα μετά τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ ξεκίνησε με μήνυμα του ιδρυτή της Allwyn, Karel Komarek. Ο Komarek υπογράμμισε ότι η Allwyn φιλοδοξεί να εξελιχθεί στην κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας στον χώρο των παιχνιδιών, επενδύοντας σε κλίμακα, καινοτομία και τεχνολογία, με στόχο την είσοδο σε νέες αγορές και προϊόντα.

Από την πλευρά του, ο CEO του ΟΠΑΠ, Jan Karas, σημείωσε ότι η συνένωση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους να επωφεληθούν από την αναπτυξιακή δυναμική της Allwyn, καθώς το νέο σχήμα αναμένεται να εμφανίσει EBITDA άνω των 1,9 δισ. ευρώ.

Η ομάδα διοίκησης της Allwyn περιέγραψε το όραμά της για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως ομίλους λοταριών και παιγνίων, με σαφή πλεονεκτήματα σε ανάπτυξη, διεθνή διαφοροποίηση και στρατηγική ευελιξία. Παράλληλα, προβλέπεται διψήφια αύξηση προσαρμοσμένων κερδών και ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή από τον πρώτο χρόνο μετά τη συγχώνευση, με παράλληλα ανθεκτικές διανομές προς τους μετόχους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προνομιούχες μετοχές, για τις οποίες διαβεβαιώθηκε ότι δεν επιφέρουν ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση. Θα αποδίδουν συγκεκριμένο κουπόνι, υπολογισμένο με βάση την τιμή της μετοχής του ΟΠΑΠ πριν από την έκδοσή τους, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στο κανονικό μέρισμα. Με τα σημερινά δεδομένα, το κουπόνι εκτιμάται κοντά στο 5%, περίπου 8 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 1% της αμοιβής των κατόχων κοινών μετοχών.

Η διοίκηση της Allwyn ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κανέναν από τους όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ορίου 5% για το Δικαίωμα Εξόδου, ενώ επιβεβαίωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης της νέας εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά τις ρυθμιστικές εγκρίσεις και τη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ.

Στο οικονομικό σκέλος, το guidance προβλέπει για το 2026 χαμηλή διψήφια ανάπτυξη εσόδων στην Ηπειρωτική Ευρώπη, έσοδα 800-900 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Αμερική - ενισχυμένα κατά 20% λόγω της εξαγοράς της Prizepicks - και άνοδο 5-9% στη βρετανική αγορά. Τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου κατά 25% το 2026, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται στο 37% φέτος, ελαφρώς υψηλότερο το 2026 και πάνω από 40% μεσοπρόθεσμα. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις προβλέπονται στα 275 εκατ. ευρώ το 2026, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα στα 335 εκατ. ευρώ, ενώ τα εφάπαξ κόστη για το 2026-2027 υπολογίζονται μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ. Το Capex αναμένεται στα 240 εκατ. ευρώ το 2026 και μεσοπρόθεσμα στα 180 εκατ. ευρώ.

Στην παρουσίαση του ομίλου σκιαγραφήθηκε και το πενταετές όραμα της Allwyn: εδραίωση ως κορυφαίας παγκόσμιας εταιρείας ψυχαγωγίας παιχνιδιών, ηγετική θέση σε λοταρίες, στοίχημα, iGaming και casual gaming, ενισχυμένες συνεργασίες με κυβερνήσεις, διεύρυνση υπηρεσιών iLottery στη Βόρεια Αμερική, οργανική και εξαγοράσιμη ανάπτυξη στο casual gaming και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της Allwyn ως πρωταγωνιστή του κλάδου. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική θα έχουν η τεχνολογική υπεροχή και η διατηρήσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.