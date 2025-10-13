Η αλλαγή του ονόματος σε Allwyn, σύμφωνα με τον Jan Karas, δεν αποτελεί απλώς μετονομασία, αλλά εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ενοποίησης που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού με ενιαία ταυτότητα και επιχειρησιακή συνέπεια.

Η συμφωνία συγχώνευσης του ΟΠΑΠ με την Allwyn σηματοδοτεί μια νέα φάση για τις δύο εταιρείες και φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση τους στον παγκόσμιο κλάδο των τυχερών παιγνίων. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, η ενοποιημένη δομή, που θα λειτουργεί υπό την ονομασία Allwyn, στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού με ενιαία στρατηγική, τεχνολογικό υπόβαθρο και δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης σε πολλές αγορές.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, μιλώντας σήμερα στους αναλυτές τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας προς τη διεθνοποίηση. Όπως εξήγησε, ο ΟΠΑΠ, μετά τον εκσυγχρονισμό που ακολούθησε την ιδιωτικοποίησή του το 2013, έχει μετατραπεί σε μια πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένη επιχείρηση, ικανή να υποστηρίξει τις αυξημένες απαιτήσεις μιας διεθνούς παρουσίας. Η αλλαγή του ονόματος σε Allwyn, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελεί απλώς μετονομασία, αλλά εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ενοποίησης που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού με ενιαία ταυτότητα και επιχειρησιακή συνέπεια.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ έχει πραγματοποιήσει σχετικές έρευνες στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την αποδοχή του νέου ονόματος, ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και χωρίς να επηρεαστεί η αναγνωρισιμότητα της εταιρείας. Παράλληλα, διαβεβαιώθηκε ότι η πολιτική διανομής μερισμάτων θα διατηρηθεί σταθερή, με ελάχιστο μέρισμα ένα ευρώ ανά μετοχή, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες αποδόσεις μέσω επαναγορών ή έκτακτων διανομών.

Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής, εξετάζεται το ενδεχόμενο διπλής εισαγωγής της νέας εταιρικής οντότητας σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, με στόχο την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και τη βελτίωση της ρευστότητας της μετοχής. Παράλληλα, διευκρινίστηκε η πρόθεση για έκδοση προνομιούχων μετοχών ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, με σταθερό κουπόνι 5% και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στα μερίσματα. Η έκδοση αυτή, όπως αναφέρθηκε, δεν επηρεάζει την πολιτική διανομής κερδών, αλλά εξασφαλίζει πρόσθετη ευελιξία για τη χρηματοδότηση μελλοντικών κινήσεων ή εξαγορών.

Αναφορά έγινε και στη συμφωνία με τη Novibet, η οποία βρίσκεται υπό την εξέταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η διοίκηση εξέφρασε αισιοδοξία ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, κάτι που θα ενισχύσει τη θέση του ομίλου στον τομέα των διαδικτυακών παιγνίων. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα προσφέρει στον όμιλο πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και σε διευρυμένο ψηφιακό κοινό, ενισχύοντας το μερίδιό του στην αγορά του online gaming.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη συνένωση, ο ΟΠΑΠ και η Allwyn δημιουργούν έναν οργανισμό με παρουσία σε περισσότερες από δεκαπέντε χώρες και με ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή και την αμερικανική αγορά. Η νέα εταιρεία αναμένεται να αποτελέσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο στην κατηγορία των λοταριών. Το ενιαίο σχήμα θα διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τεχνολογική υποδομή και αναπτυγμένες ψηφιακές δυνατότητες, που θα επιτρέπουν ταχύτερη καινοτομία και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των παικτών. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η ενισχυμένη οικονομική θέση του ομίλου θα του επιτρέψει να προχωρά σε στρατηγικές επενδύσεις χωρίς να διακινδυνεύεται η χρηματοοικονομική του σταθερότητα.

Η πορεία του ΟΠΑΠ από την ιδιωτικοποίηση του 2013 έως σήμερα αποτυπώνεται σε εντυπωσιακές αποδόσεις για τους μετόχους, οι οποίες υπολογίζονται συνολικά στο 550%, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων. Η εταιρεία θεωρεί ότι η ένταξή της σε έναν ευρύτερο διεθνή όμιλο δημιουργεί πρόσθετη αξία για τους μετόχους, τόσο μέσω της διαφοροποίησης των εσόδων όσο και μέσω της ενίσχυσης της θέσης της στις διεθνείς αγορές. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η νέα Allwyn εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία βάσει κεφαλαιοποίησης, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη βαρύτητά της στον ελληνικό χρηματιστηριακό δείκτη.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ έχει θέσει συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους για την επόμενη τριετία, με πρόβλεψη για διψήφιο ετήσιο ρυθμό αύξησης του EBITDA την περίοδο 2024-2026. Οι βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ιδιόκτητων τεχνολογικών υποδομών, την παραγωγή περιεχομένου και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω αυτών των επενδύσεων, η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να επιταχύνει την καινοτομία.

Παράλληλα, επιδιώκεται διψήφια αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή και των ελεύθερων ταμειακών ροών ήδη από το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας της ενοποιημένης εταιρείας. Η πολιτική κατανομής κεφαλαίων θα στηριχθεί στη διατήρηση υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους, σε συνδυασμό με επενδύσεις που θα διασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.