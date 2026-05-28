«Ζωτικής σημασίας» χαρακτηρίστικε η συμμετοχή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών.

Στην ουσία της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία και λιγότερο στον διαμεσολαβητή πρέπει να εστιάσει η Ευρώπη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ.

Η συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι διακυβέβονται τα δικά της συμφέροντα.

Νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία

Παράλληλα, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία εξακολουθεί να παραμένει αμέριστη. Η αντιαεροπορική άμυνα, τα drones και οι δυνατότητες αντιμετώπισης τους συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επείγουσες αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης.

Η Ουκρανία θα ενσωματωθεί πλήρως σε αυτές τις προσπάθειες, ενισχύοντας τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, τόνισε χθες (27/05) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στήριξη αναμένεται να διαδραματίσει νέο δάνειο, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών της χώρας. Μόνο για το τρέχον έτος, προβλέπεται να διατεθούν 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.