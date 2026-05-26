Στο στόχαστρο βρίσκεται το «σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα», το οποίο στηρίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας.

Μέτρα κατά ρωσικών πλατφορμών κρυπτονομισμάτων, τραπεζών και χρηματοπιστωτικών δικτύων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράκαμψη των κυρώσεων έλαβε η Βρετανία, παγώνοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία και απαγορεύοντας στις βρετανικές εταιρείες να πραγματοποιούν πληρωμές ή να διατηρούν σχέσεις ανταποκριτικής τραπεζικής.

Τα μέτρα εστιάζουν σε αυτό που το Λονδίνο περιγράφει ως «σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα» που υποστηρίζουν την οικονομία πολέμου της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του υποστηριζόμενου από το Κρεμλίνο «Α7», το οποίο χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση προμηθειών και την εκμετάλλευση ξένων τραπεζικών συστημάτων με σκοπό την παράκαμψη των περιορισμών.

{https://x.com/KyivIndependent/status/2059284285509521822}

Το πακέτο των κυρώσεων στοχοποιεί επίσης τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές, μαζί με πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και οι φορείς που διαχειρίζονται πλατφόρμες με έμφαση στη Ρωσία

Οι βρετανικές Αρχές δήλωσαν ότι «εντοπίζουν και διακόπτουν» τις διαδρομές πληρωμών που τροφοδοτούν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε γρήγορα και αποφασιστικά, μαζί με τους συμμάχους μας, για να αποκαλύψουμε, να διαταράξουμε και να διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα, και να διασφαλίσουμε ότι όσοι διευκολύνουν την επιθετικότητα της Ρωσίας θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.