Η Μόσχα κάνει λόγο για πιθανή δολιοφθορά σε ενεργειακές υποδομές, ενώ το ΝΑΤΟ δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις κατηγορίες.

Μαγνητικές νάρκες «παραγωγής ΝΑΤΟ» σε δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Βαλτικής Θάλασσας εντόπισαν οι ρωσικές αρχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δευτέρας (25/05).

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας δήλωσε ότι οι νάρκες βρέθηκαν από δύτες κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στο κύτος του δεξαμενόπλοιου «Arrhenius», το οποίο είχε φτάσει από το λιμάνι της Αμβέρσας στο Βέλγιο για να φορτώσει υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (LPG).

Η Μόσχα έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα λιμάνια της, μετά από υποψίες για επιθέσεις που στοχεύουν τις ενεργειακές της υποδομές.

Το προηγούμενο έτος, η Ρωσία είχε διατάξει ελέγχους με δύτες σε πλοία στα λιμάνια της, μετά από επιθέσεις σε τέσσερα πετρελαιοφόρα. Το τάνκερ τύπου Suezmax Koala είχε προσαράξει στο Ουστ-Λούγκα έπειτα από έκρηξη στο μηχανοστάσιό του τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG, το Arrhenius φέρει σημαία Λιβερίας και διαχειρίζεται από την εταιρεία Maple Mariner Holding με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας, Σβετλάνα Πετρένκο, δήλωσε ότι οι νάρκες κατασκευάστηκαν σε χώρα του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι το πλοίο είχε εισέλθει στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα στις 20 Μαΐου και επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό το λιμάνι της Σαμψούντας στην Τουρκία.

Το ΝΑΤΟ δεν είχε προχωρήσει σε άμεσο σχόλιο από τη στιγμή της ανακοίνωσης.

Με πληροφορίες του Reuters