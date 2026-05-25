Προανήγγειλε νέες ρωσικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία κάλεσε ξένους πολίτες –ανάμεσά τους μέλη διπλωματικών αποστολών– που βρίσκονται στο Κίεβο να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα, προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις, σε διάφορα σημεία της πόλης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξέδωσε ανακοίνωση για ουκρανική επίθεση με drone στο κτίριο του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, όπως και σε κοιτώνες του ιδρύματος, και κατηγόρησε το Κίεβο ότι έβαλε σκόπιμα στο στόχαστρο αμάχους και πως «δεν διστάζει να δολοφονήσει παιδιά εν ψυχρώ». Το Κίεβο κάνει λόγο για πλήγμα σε επίλεκτη μονάδα διοίκησης drones.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό –«η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», σύμφωνα με τη Μόσχα–, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκινούν «συστηματικές επιθέσεις» εναντίον εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας στο Κίεβο, ανάμεσά τους χώροι όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και προγραμματίζονται drones.

Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι «διάσπαρτες σε όλο το Κίεβο», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και γι' αυτό προειδοποιεί «ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών, να φύγουν από την πόλη το ταχύτερο δυνατόν». Παράλληλα, καλεί τους κατοίκους του Κιέβου «να μείνουν μακριά από τις στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές του καθεστώτος Ζελένσκι».