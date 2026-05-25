Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δημογραφικό.

Ως «αθλιότητα» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη στήριξη των νέων οικογενειών. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε αναφερθεί σε μια σειρά από μέτρα για τη στήριξη των νέων οικογενειών, όπως το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ, η παιδοφύλαξη των «νταντάδων της γειτονιάς» και τα στεγαστικά προγράμματα των τραπεζών.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του Μητσοτάκη περί της «ενεργού γήρανσης» εξωραΐζουν τη «δουλειά μέχρι τον τάφο», ενώ η κυβέρνηση προωθεί ένα «σύγχρονο δουλεμπόριο», ώστε να εξασφαλίζεται φθηνό εργατικό δυναμικό για τους μεγαλοεργοδότες.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης να προβαίνει σε συγκρίσεις με τη Νότια Κορέα, το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησής του, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που επιβαρύνουν τις νέες οικογένειες και την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού.

Χιλιάδες εποχικές εργαζόμενες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το σχετικό επίδομα, καθώς δεν έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα τα τελευταία δύο χρόνια πριν από τον τοκετό.

Τα νέα ζευγάρια βρίσκονται αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν περάσει στα χέρια ιδιωτικών ομίλων υγείας και δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι αυτοαπασχολούμενες και οι εργαζόμενες με «μπλοκάκι» δεν μπορούν να λάβουν το επίδομα μητρότητας εφόσον δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

Όσον αφορά τις φοροελαφρύνσεις που αναφέρει η κυβέρνηση για τις λαϊκές οικογένειες με παιδιά, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι αυτές δεν επαρκούν, καθώς δεν αντισταθμίζουν την επιβάρυνση από την ακρίβεια, τη φορολογία, το κόστος υγείας και εκπαίδευσης, αλλά και το υψηλό κόστος στέγασης.

Το ΚΚΕ τονίζει ότι, για να μπορούν οι νέοι να δημιουργήσουν οικογένεια, απαιτείται σταθερή εργασία, σταθερό εισόδημα και κάλυψη βασικών αναγκών, όπως διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία και στέγαση με σύγχρονους όρους και χαμηλό κόστος.

Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα κράτος που θα παρέχει δωρεάν και καθολικές υπηρεσίες υγείας με έμφαση στην πρόληψη, τον προγεννητικό έλεγχο και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς και δωρεάν προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, απαιτείται συνολικά η απαλλαγή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική, με στόχο οι νέοι και οι νέες να μπορούν να ζήσουν όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα.