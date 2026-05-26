Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των 13ων Βραβείων Βιβλίου Public μέσα από την οποία αναδείχθηκαν τα 10 δημοφιλέστερα βιβλία σε καθεμία από τις 10 κατηγορίες του θεσμού. Οι shortlist διαμορφώθηκαν βάσει των ψήφων του αναγνωστικού κοινού, με τους τίτλους που ξεχώρισαν να προέρχονται από ένα σύνολο 1.606 βιβλίων, 1.549 συγγραφέων και 77 εκδοτών.

Ξεκίνησε η δεύτερη και τελική φάση της ψηφοφορίας των αναγνωστών, η οποία θα αναδείξει τους μεγάλους νικητές ανά κατηγορία. Έως και τις 07 Ιουνίου, το κοινό καλείται να επιλέξει τους αγαπημένους του τίτλους, με τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινώνονται στις 15 Ιουνίου μέσω του www.publicbookawards.gr.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία ανάδειξης των νικητών για τα ειδικά βραβεία του θεσμού. Συγκεκριμένα, για την κατηγορία «Εκδοτικό Αποτύπωμα» η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή, ενώ για τα βραβεία των Βιβλιοπωλείων Public «Ελληνικό Μυθιστόρημα» και «Παιδικό Βιβλίο» θα ψηφίσουν οι Σύμβουλοι Πωλήσεων των βιβλιοπωλείων Public. Όλα τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση, η οποία έχει στόχο να τιμήσει το βιβλίο και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

