Γαλλία και Βρετανία θα φιλοξενήσουν τις «επόμενες ημέρες» συνομιλίες για τη δημιουργία «πολυεθνικής ειρηνικής αποστολής» με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στο X.

«Τις επόμενες ημέρες, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα οργανώσουμε διάσκεψη με τις χώρες που είναι έτοιμες να συμβάλουν μαζί μας σε μια πολυεθνική ειρηνική αποστολή, με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά», έγραψε, προσθέτοντας ότι η αποστολή θα είναι «αυστηρά αμυντική» και έτοιμη να αναπτυχθεί «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Νωρίτερα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Βρετανία δεν θα συρθεί στον πόλεμο στο Ιράν και ότι δεν υποστηρίζει έναν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», τόνισε. «Ήμασταν σαφείς ως προς το γεγονός ότι δεν θα αφήσουμε να συρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο», μολονότι το Λονδίνο μετείχε σε «αμυντικές ενέργειες» μετά την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη του Φεβρουαρίου, πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο BBC, λίγες ώρες πριν από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον αμερικανικό στρατό που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στις δηλώσεις που έκανε στο BBC Radio 5 Live, ο Στάρμερ σημείωσε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι, κατά την άποψή μου, ζωτικής σημασίας να ανοίξουν τα στενά και να ανοίξουν πλήρως, και σε αυτό έχουμε εστιάσει όλες μας τις προσπάθειες τον τελευταίο καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε ο Στάρμερ.