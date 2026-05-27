«Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ», είπε ο Τραϊανός Δέλλας.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους από τον χώρο της showbiz και του αθλητισμού να δίνουν το «παρών» για να την αποχαιρετήσουν. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, ενώ οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην εκκλησία συγκίνησαν όλους όσοι βρέθηκαν εκεί.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ, η Ελένη Πετρουλάκη με τον Ίλια Ίβιτς, καθώς και πολλοί φίλοι και συνεργάτες της οικογένειας. Συγκινητική ήταν και η παρουσία του Ντέμη Νικολαΐδη, στενού φίλου του Τραϊανού Δέλλα εδώ και πολλά χρόνια.

Οι πιο δύσκολες στιγμές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επικήδειων λόγων. Ο Τραϊανός Δέλλας, εμφανώς καταβεβλημένος, στάθηκε μπροστά στο φέρετρο της συζύγου του και μίλησε με λόγια αγάπης και θαυμασμού για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια που έδειξε σε όλη τη διάρκεια της μάχης της. Τα λόγια του λύγισαν τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

«Τις περισσότερες φορές σε φώναζα μωρό μου, γιατί το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω.Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τραϊανός Δέλλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditd55obaonl?integrationId=eexbs17lxeknn2p}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ομιλία της 18χρονης κόρης τους, Βικτώριας. Με τρεμάμενη φωνή και ξεσπώντας πολλές φορές σε κλάματα, μίλησε για τη σχέση που είχε με τη μητέρα της και για όλα όσα της δίδαξε στη ζωή. Περιέγραψε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως μια γυναίκα γεμάτη αγάπη, δύναμη και χαμόγελο, τονίζοντας πως θα παραμείνει για πάντα μέσα στην καρδιά της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditd2jbf8wxd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}