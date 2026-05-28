Βήμα πρόκρισης στους τελικούς της Stoiximan GBL έκανε ο Ολυμπιακός.

Το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL έκανε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με σκορ 94-77 της ΑΕΚ στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης κυριάρχησαν της ΑΕΚ μέσα σε ένα άκρως πανηγυρικό κλίμα, κάνοντας το πρώτο βήμα πρόκρισης για τους τελικούς. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, υψώθηκε το λάβαρο της 4ης Ευρωλίγκας.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε γρήγορα ρυθμό , κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 27-19 χάρη σε ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ του Σάσα Βεζένκοβ.

Η συνέχεια ανήκε στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι με κορυφαίο σκόρερ τον Άλεκ Πίτερς (17 πόντοι) κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερά το προβάδισμα. Αν και η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει μειώνοντας τη διαφορά πριν από το ημίχρονο (46-38), ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο μέρος. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με σκορ 71-57, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο η διαφορά ξεπέρασε και τους 20 πόντους, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία.

Μοναδικό μελανό σημείο για τον Ολυμπιακό ήταν η αναγκαστική αποχώρηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω τραυματισμού.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77