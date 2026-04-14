Βρέθηκε αναίσθητη στην πλατεία, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε .

Μια νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις της στην περιοχή Ναπιέρ, στο Αργοστόλι, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τη διαχείριση του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης για μία 19χρονη που βρισκόταν αναίσθητη κοντά στην πλατεία. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο, με το πλήρωμα να την μεταφέρει στο Νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η κοπέλα δυστυχώς κατέληξε.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, οι γιατροί που την εξέτασαν δεν εντόπισαν εμφανή τραύματα ή ενδείξεις που να υποδηλώνουν βίαιο θάνατο. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν ήδη διαταχθεί.

Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται δυο ακόμη άτομα.

