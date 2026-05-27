Στα 2,95 δισεκατομμύρια τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίστηκε το Χονγκ Κονγκ το 2025.

Για πρώτη φορά, το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του διασυνοριακού πλούτου, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Boston Consulting Group.

Η μελέτη βασίζεται στο ύψος των διαχειριζομένων ξένων κεφαλαίων για το 2025. Στην περίπτωση του Χονγκ Κονγκ ανήλθαν σε 2,95 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελβετίας σε 2,946 δισ., εκτιμά η συμβουλευτική εταιρεία.

Η διαφορά αποδίδεται σε «ροές κεφαλαίων που προέρχονται από την ηπειρωτική Κίνα», οι οποίες οδήγησαν σε ταχύτερη ανάπτυξη στο Χονγκ Κονγκ, με αύξηση το 2025 των διαχειριζόμενων ξένων περιουσιακών στοιχείων κατά 10,7% σε σχέση με το 2024, έναντι ανόδου κατά 7,6% στην Ελβετία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι διασυνοριακές ροές πλούτου εντατικοποιήθηκαν το 2025, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των εμπορικών αβεβαιοτήτων. Κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 8,4% και ανήλθαν σε 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επενδυτές επεδίωξαν να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, επισημαίνει η BCG.

«Παρατηρούμε μια αυξανόμενη περιφερειοποίηση των ροών κεφαλαίων, με το Χονγκ Κονγκ ως νικητή στην Ασία και την Ελβετία ως πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μάικλ Κάλις, συνεργάτης της BCG στη Ζυρίχη και εκ των συντακτών της μελέτης.

Πάντως, η μελέτη υπογραμμίζει πως η Ελβετία παραμένει «ένα κεντρικό χρηματοπιστωτικό μέρος, σταθερό και ουδέτερο», σε «ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Η Ελβετική Ένωση Τραπεζιτών επεσήμανε πως «αυτή η εξέλιξη έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια», με την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα να είναι «εξαιρετικά ισχυρή», από την οποία «επωφελείται άμεσα» το Χονγκ Κονγκ. Σημείωσαν πως οι ελβετικές τράπεζες είναι επίσης εκεί, καθώς η Ασία είναι ένας από τους μοχλούς ανάπτυξής τους.

«Για το μέλλον της Ελβετίας, το ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα καθοριστικό», επεσήμανε η Ένωση, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί «απαραίτητο οι κανονισμοί να παραμείνουν στοχευμένοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP