Στο χιονοδρομικό κέντρο έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στο χιονοδρομικό κέντρο Ένγκελμπεργκ της κεντρικής Ελβετίας ,όταν καμπίνα τελεφερίκ έπεσε στη χιονισμένη βουνοπλαγιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Νίντβαλντεν, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μόνος του στην καμπίνα του τελεφερίκ, ενώ στη περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, με ριπές έως και τα 130χλμ/ώρα

{https://x.com/Alpenweerman/status/2034226426887508092}

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την καμπίνα να έχει αποκοληθεί από το συρματόσχοινο και να κατρακυλά στην πλαγιά.

Στο σημείο έφτασε ελικόπτερο ώστε να παραλάβει την σωρό του άνδρα, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος να είναι σε εξέλιξη.