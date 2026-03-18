Οι εισαγγελείς στη δίκη του Mάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της πριγκίπισσας του θρόνου της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ, ζήτησαν ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να κριθεί ένοχος για 39 από τις 40 κατηγορίες για τις οποίες κατηγορείται.

Ο 29χρονος αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες βιασμού καθώς και σοβαρή επίθεση. Η δίκη, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου, πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και οι τρεις δικαστές θα αποσυρθούν στη συνέχεια για να εξετάσουν τις ετυμηγορίες τους.

Ο Χόιμπι γεννήθηκε πριν η μητέρα του παντρευτεί τον πρίγκιπα του θρόνου της Νορβηγίας το 2001 και μεγάλωσε μέσα στη βασιλική οικογένεια χωρίς να είναι μέλος της. Υποστηρίζει ότι είχε συναινετικό σεξ και με τις τέσσερις γυναίκες πριν από τους φερόμενους βιασμούς. Ωστόσο, δήλωσε ένοχος για ορισμένα από τα ελαφρύτερα αδικήματα, τα οποία περιλαμβάνουν κατηγορίες για ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και παραβίαση περιοριστικών μέτρων.

Έχει παραδεχτεί εν μέρει την κατηγορία της σοβαρής επίθεσης σε μια γυναίκα στο διαμέρισμά της, αλλά αρνήθηκε τις κατηγορίες για κακοποίηση που σχετίζονται με την πρώην σύντροφό του Νόρα Χάουκλαντ. Η δίκη στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο διήρκεσε σχεδόν επτά εβδομάδες και κάθε μέρα αποδεικτικών στοιχείων ήταν πρωτοσέλιδο στη Νορβηγία.

Στην κατάθεσή του την περασμένη εβδομάδα, ο γιος της πριγκίπισσας του στέμματος παραπονέθηκε για την τεράστια πίεση της κάλυψης της δίκης από τα Μέσα και για το πώς είχε γίνει αντικείμενο μίσους. «Δεν είμαι πια ο Μάριους, είμαι ένα τέρας», είπε. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση στις αρχές Φεβρουαρίου, η πριγκίπισσα του στέμματος βρισκόταν η ίδια στο προσκήνιο της δημόσιας προσοχής λόγω αποκαλύψεων σχετικά με τις επαφές που είχε με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Τη Δευτέρα, ο εισαγγελέας δήλωσε ότι ο Χόιμπι «δεν ήταν τέρας» και πρέπει να κριθεί για αυτό που είχε κάνει, όχι για το ποιος είναι.

Τρεις από τις κατηγορίες για βιασμό θα πρέπει να επισύρουν ποινή φυλάκισης δύο ετών και μια τέταρτη θα πρέπει να επιφέρει ποινή τριών ετών, δήλωσαν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο. Και στις τέσσερις υποθέσεις βιασμού οι γυναίκες είτε κοιμόντουσαν είτε ήταν ανίκανες για άλλο λόγο, και προς υπεράσπισή του ο Χόιμπι παραδέχτηκε στο δικαστήριο από νωρίς πως: «Δεν κοιμάμαι με γυναίκες που δεν είναι ξύπνιες».

Σε τρεις από τις υποθέσεις, η αστυνομία βρήκε βίντεο που είχαν ληφθεί με τις γυναίκες εκείνη τη στιγμή. Κατηγορείται ότι τις βιντεοσκόπησε χωρίς συγκατάθεση, και η κατάσταση των γυναικών κατά τη στιγμή των τεσσάρων φερόμενων βιασμών έχει γίνει σημαντικό στοιχείο της δίκης. Ο εισαγγελέας δήλωσε την Τετάρτη ότι το γεγονός ότι είχε λάβει χώρα σεξουαλική επαφή εκ των προτέρων δεν ήταν σχετικό με την υπόθεση. Είπε επίσης στο δικαστήριο ότι οι κατηγορίες για βιασμό και κακοποίηση σε στενές σχέσεις ήταν πολύ σοβαρά αδικήματα που απαιτούσαν απάντηση.

«Ο βιασμός μπορεί να αφήσει μόνιμες ουλές και να καταστρέψει ζωές», είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ οι δικηγόροι του κατηγορουμένου έχουν αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες για βιασμό και επίθεση, οι αναλυτές πιστεύουν ότι είναι πιθανό να λάβει μειωμένη ποινή για αδικήματα που έχει παραδεχτεί στο δικαστήριο. Ένα από αυτά αφορά στη μεταφορά 3,5 κιλών μαριχουάνας, ενώ άλλα αφορούν σε επικίνδυνη οδήγηση και χωρίς δίπλωμα. Η ίδια η κατηγορία για ναρκωτικά θα μπορούσε να επιφέρει ποινή φυλάκισης 11 μηνών.

Με πληροφορίες του BBC