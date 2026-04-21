Ελέυθερος με μόνο όρο την απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονης αφέθηκε 21χρονος στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία για βιασμό που έγινε σε βάρος του την Παρασκευή, 17/04.

Σύμφωνα με το voria.gr, η ανήλικη υποστήριξε ότι ο 21χρονος την βίασε, αφού προηγουμένως βρισκόντουσαν σε μπαρ στον Εύοσμο, στο οποίο η ίδια είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 21χρονος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες της 17χρονης και υποστήριξε πως ότι έγινε ήταν με την συνέναιση της κοπέλας. Μάλιστα, επικαλέστηκε μαρτυρίες άλλων προσώπων, με τους οποίους συνομίλησαν, μετά τη συνεύρεση τους, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ήταν αυτός, ο οποίος τη συνόδευσε μέχρι το σπίτι της, χωρίς να συμβεί οτιδήποτε και χωρίς να υπάρξει καμία διαμαρτυρία.

Ο νεαρός είχε συλληφθεί την Παρασκευή, μετά την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές η ανήλικη, και μέχρι σήμερα τελούσε υπό κράτηση.