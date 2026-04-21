Έκτακτη ανακοίνωση και από τον Δήμο Ωραιοκάστρου - «Ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα» .

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εταιρεία ανακύκλωσης στην περιοχή της Νεοχωρούδας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα. Λίγο μετά τις 10:40 μήνυμα του 112 εστάλη στα κινητά τηλέφωνα πολλών κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhypk6tolv8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyphx3igvu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://x.com/112Greece/status/2046498239151554658}