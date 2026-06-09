Ένα πλάνο του προέδρου Τραμπ στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου προκάλεσε τεράστιες αποδοκιμασίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε στους τελικούς του NBA στη Νέα Υόρκη, καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί από κοντά αντίστοιχο παιχνίδι.

Η οργή κατά του αμερικανού προέδρου άρχισε να «βράζει» όταν αγανακτισμένοι κάτοχοι εισιτηρίων περίμεναν για ώρες σε ουρές που εκτείνονταν σε μήκος μεγαλύτερο από δύο οικοδομικά τετράγωνα έξω από το Madison Square Garden, λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας εξαιτίας της παρουσίας του στο γήπεδο.

Οι αποδοκιμασίες, ωστόσο, ξέσπασαν όταν η κάμερα έδειξε τον Τραμπ στις μεγάλες οθόνες να χαιρετά στρατιωτικά, την ώρα που ένας τραγουδιστής ερμήνευε τον εθνικό ύμνο.

{https://x.com/clashreport/status/2064235002938675463}

{https://x.com/brianstelter/status/2064146259221311999}

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Ο πρόεδρος παρευρέθηκε μαζί με την εγγονή του, Κάι Τραμπ, και τον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, καθώς και με μέλη της κυβέρνησής του, στα οποία περιλαμβάνονταν ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο επικεφαλής της EPA (Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) Λι Ζέλντιν και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έχασαν εντέλει 111-115 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA (που κρίνονται στις 4 νίκες), μειώνοντας το προβάδισμα των Νικς στη σειρά σε 2-1. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, καθώς και πλήθος διασήμων παρακολούθησαν επίσης το παιχνίδι.

Διασημότητες όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Τίνα Φέι, Τρέισι Μόργκαν, Μπεν Στίλερ, Λάρι Ντέιβιντ, Σπάικ Λι, Ντέρεκ Τζίτερ και Ίλάι Μάνινγκ γέμισαν τις θέσεις δίπλα στο παρκέ.

Ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα μέσα στην ημέρα βρισκόταν στη λέσχη γκολφ του στο Νιου Τζέρσεϊ, πέταξε για το κέντρο του Μανχάταν με το ελικόπτερο Marine One. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε με αυτοκινητοπομπή προς το γήπεδο.

Η άφιξη του Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι γύρω από το Madison Square Garden για πεζούς και οχήματα. Αναπτύχθηκαν χιλιάδες αστυνομικοί του τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD) και εκατοντάδες πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Μεταλλικά κιγκλιδώματα τοποθετήθηκαν σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, με τους φιλάθλους να έρχονται αντιμέτωποι με έναν έλεγχο ασφαλείας τύπου αεροδρομίου. Ένας Νεοϋορκέζος δήλωσε στο BBC ότι τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας «κατέστρεφαν το κλίμα των Νικς».

Μετά το γιουχάισμα, ο Τραμπ το «έριξε» στον ύπνο

Και αν οι αποδοκιμασίες δεν ήταν αρκετές, viral γίνεται σήμερα και το βίντεο που δείχνει τον αμερικανό πρόεδρο να «λαγοκοιμάται» στη διάρκεια του αγώνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=rTXZLI_aYwM}