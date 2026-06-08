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Παρακάτω μπορείτε να δείτε χρήσιμα tips για το πως μπορείτε να διώξετε τις κατσαρίδες αλλά και χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορείτε να τις κρατήσετε μακριά.

Όπως οι τερμίτες, έτσι και οι κατσαρίδες παίζουν έναν ρόλο στη φύση, διασπώντας οργανική ύλη. Ωστόσο, ακόμη και μία κατσαρίδα μέσα στο σπίτι είναι ανεπιθύμητη.

«Δεν μεταδίδουν άμεσα ασθένειες όπως τα τσιμπούρια ή τα κουνούπια, αλλά μπορούν να μεταφέρουν μηχανικά παθογόνους οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες όπως το E. coli και η Σαλμονέλα», λέει ο Eric Benson, ομότιμος καθηγητής εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο Clemson. «Για παράδειγμα, μπορεί να βγουν από αποχετεύσεις ή υπονόμους μεταφέροντας μικρόβια και στη συνέχεια να περπατήσουν πάνω σε τρόφιμα ή επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού». Μπορούν επίσης να αφήσουν παθογόνα μέσω των περιττωμάτων ή των εκκρίσεών τους.

Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι υπολείμματα κατσαρίδων, όπως περιττώματα και αποβαλλόμενα δέρματα, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και άσθμα σε ορισμένους ανθρώπους.

Με λίγα λόγια, δεν τις θέλετε στο σπίτι σας. Δείτε τι προκαλεί την εμφάνισή τους και πώς να τις αντιμετωπίσετε.

Τι προκαλεί την εμφάνιση κατσαρίδων;

Η παρουσία κατσαρίδων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το σπίτι είναι βρόμικο. Συχνά οφείλεται απλώς στις κατάλληλες συνθήκες.

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Οι κατσαρίδες αναζητούν:

Τροφή

Υγρασία και νερό

Καταφύγιο

Ακόμη και στα πιο καθαρά σπίτια μπορούν να βρουν ψίχουλα, τροφές κατοικιδίων, υπολείμματα φαγητού, σκουπίδια και οργανικά απόβλητα. Τις προσελκύουν επίσης βρύσες που στάζουν, λιμνάζοντα νερά, διαρροές σωλήνων και χυμένα υγρά.

Είδη κατσαρίδων

Από τα περισσότερα από 4.000 είδη κατσαρίδων παγκοσμίως, τρία θεωρούνται ιδιαίτερα προβληματικά:

Αμερικανική κατσαρίδα

Μήκος: 3,8–5 εκ.

Χρώμα: κοκκινοκαφέ με κίτρινα σημάδια πίσω από το κεφάλι.

Smokybrown κατσαρίδα

Μήκος: 2,5–3,2 εκ.

Χρώμα: καφέ.

Γερμανική κατσαρίδα

Μήκος: 0,6–1 εκ.

Χρώμα: ανοιχτό καφέ ή μπεζ με δύο σκούρες γραμμές πίσω από το κεφάλι.

Θεωρείται το σημαντικότερο είδος-παράσιτο παγκοσμίως.

Ο όρος «palmetto bug» που χρησιμοποιείται συχνά στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ είναι απλώς μια πιο «ευγενική» ονομασία για μεγάλες κατσαρίδες όπως η αμερικανική και η smokybrown.

Πώς να κρατήσετε τις κατσαρίδες έξω από το σπίτι

Καθαρίστε τον περιβάλλοντα χώρο

Απομακρύνετε πυκνό στρώμα φλοιού, βλάστηση και σωρούς ξύλων κοντά στα θεμέλια.

Κλαδέψτε δέντρα και θάμνους που ακουμπούν στο σπίτι.

Σφραγίστε τα σημεία εισόδου

Επισκευάστε σίτες και μονώσεις θυρών/παραθύρων.

Κλείστε με σιλικόνη ανοίγματα γύρω από σωλήνες και αποχετεύσεις.

Μαζεύετε την τροφή των κατοικιδίων

Μην αφήνετε μπολ με τροφή όλη τη νύχτα.

Καθαρίζετε τα περιττώματα των κατοικιδίων

Οι κατσαρίδες τρέφονται ακόμη και με περιττώματα.

Βγάζετε συχνά τα σκουπίδια

Αδειάζετε τακτικά τους κάδους.

Χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκι.

Διατηρείτε καθαρούς τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Ξεπλένετε μπουκάλια και κουτιά πριν τα ανακυκλώσετε.

Φυλάσσετε τους κάδους σε ξηρό μέρος.

Ελέγχετε κουτιά και σακούλες

Αυγά ή νεαρές κατσαρίδες μπορεί να κρύβονται σε χαρτόκουτα.

Ελέγχετε αντικείμενα πριν τα φέρετε μέσα

Ιδιαίτερα:

Μεταχειρισμένα έπιπλα

Καυσόξυλα

Σακίδια

Τσάντες

Ρούχα

Χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία αποθήκευσης αντί για χαρτόκουτα.

Σκουπίζετε συχνά με ηλεκτρική σκούπα

Απομακρύνονται ψίχουλα και οργανικά υπολείμματα.

Διατηρείτε καθαρές τις επιφάνειες τροφίμων

Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία.

Καθαρίζετε άμεσα διαρροές και ψίχουλα.

Πλένετε τα πιάτα

Μην αφήνετε άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καθαρίζετε ντουλάπια και συρτάρια

Τα ψίχουλα συσσωρεύονται εύκολα.

Περιορίστε το φαγητό στην κουζίνα

Έτσι αποφεύγεται η συγκέντρωση υπολειμμάτων σε καναπέδες και κρεβάτια.

Απομακρύνετε την ακαταστασία

Οι κατσαρίδες λατρεύουν να κρύβονται σε:

Χαρτόκουτα

Στοίβες χαρτιών

Παλιά υφάσματα

Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κατσαρίδες

Ενδείξεις προσβολής:

Βλέπετε κατσαρίδες να κινούνται στο σπίτι.

Τις βλέπετε κατά τη διάρκεια της ημέρας (σημάδι μεγάλης προσβολής).

Υπάρχει έντονη μυρωδιά μούχλας ή λαδιού.

Βλέπετε λευκές κατσαρίδες, οι οποίες μόλις έχουν αλλάξει εξωσκελετό.

Συχνά κρύβονται:

Πίσω από συρτάρια και σοβατεπί

Κάτω ή πίσω από κουζίνες

Κάτω από νεροχύτες

Πίσω από ψυγεία και πλυντήρια πιάτων

Σε χώρους πλυντηρίων

Σε υπόγειους ή δυσπρόσιτους χώρους

Πώς να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες

Τοποθετήστε παγίδες

Οι κολλητικές παγίδες βοηθούν στον εντοπισμό των σημείων δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε δολώματα

Τα δολώματα περιέχουν εντομοκτόνο που μπορεί να σκοτώσει όχι μόνο την κατσαρίδα που το καταναλώνει αλλά και άλλες που έρχονται σε επαφή με αυτήν.

Χρησιμοποιήστε βορικό οξύ

Είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στα σωστά σημεία, αλλά δεν επηρεάζει τα αυγά.

Χρησιμοποιήστε εντομοκτόνες σκόνες

Κατάλληλες για:

Κοιλότητες τοίχων

Πρίζες

Ρωγμές

Κάτω από ντουλάπια και νεροχύτες

Παρακολουθείτε τις παγίδες

Αντικαθιστάτε τις κολλητικές επιφάνειες όταν γεμίσουν.

Εναλλάσσετε προϊόντα

Οι κατσαρίδες αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα. Είναι καλό να αλλάζετε δραστικές ουσίες.

Καλέστε επαγγελματία

Αν δεν υπάρξει έλεγχος του προβλήματος μέσα σε λίγους μήνες, ένας επαγγελματίας απεντόμωσης μπορεί να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικές μεθόδους.

Λειτουργούν τα φυσικά απωθητικά;

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι απομακρύνουν αποτελεσματικά τις κατσαρίδες:

Μαλακτικά ρούχων

Κατακάθια καφέ

Φύλλα δάφνης

Υπερηχητικές συσκευές

Το ίδιο ισχύει και για τα αιθέρια έλαια. Για να δράσουν, πρέπει να ψεκαστούν απευθείας πάνω στην κατσαρίδα.

Επίσης, τα εντομοκτόνα σπρέι και οι νεφελοποιητές («foggers») δεν συνιστώνται, επειδή μεγάλο μέρος του εντομοκτόνου καταλήγει σε επιφάνειες που αγγίζουν άνθρωποι και κατοικίδια, αντί στις κρυψώνες των κατσαρίδων.

Οι κατσαρίδες φοβούνται το φως;

Όχι. Παρότι είναι νυχτόβιες και δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα, το να αφήνετε τα φώτα αναμμένα δεν τις αποτρέπει. Προσαρμόζονται εύκολα στο φως και ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τροφή, νερό και καταφύγιο.

πηγή: southernliving